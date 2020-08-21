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«Это очень страшно. Хочется всех в эту минуту поддержать». Тренер «Ислочи» - о победе над «Шахтером» и атмосфере в раздевалке

22.08.2020 06:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итоги матча против «Шахтера», в котором его команда одержала победу (4:2), прервав 16-матчевую серию без поражений «горняков». Его слова приводит корреспондент «Прессбола».


Фото: «Ислочь»

— Хорошая была игра, динамичная. Противоположная такая ситуация. В Солигорске старались играть «высоко», первым номером — проиграли 0:4. А сейчас немного поменяли, «ниже» «присели», ждали контратак — и забили четыре мяча.

Понятно, что соперник — лидер чемпионата. Хорошая, сбалансированная команда. Игроки почувствовали тренера. Есть у них и взаимодействие, и взаимопонимание. Это и по составу видно. Было приятно выиграть и реабилитироваться за проигрыш в Солигорске.

В целом, приятно, что болельщики сейчас стучат в барабаны. И когда забиваешь, то в глубине души, конечно, радуешься. Но все равно у тебя в голове эта наша произошедшая ситуация. И даже видно, что ребята не знают, как радоваться. Впервые такое встречаю.

Все люди переживают. Хочется покричать, сделать праздник из-за того, что победили «Шахтер». Но в связи с этой ситуацией, которая произошла в стране, у нас не получилось в раздевалке суперпраздника и супертанцев.

Потому что все понимают, что произошла трагедия. Это очень страшно. Хочется всех в эту минуту поддержать. И, наверное, сильно здесь не танцевать. Я уже хочу даже наших болельщиков об этом попросить.

— Почему Янсане стал выходить на замену?

— У него была трагедия в семье — потерял маму. Дали ему отпуск, а потом начал тренироваться. 8−9 дней у него было простоя. И понятно, что он должен был выйти на замену. Ну и все-таки Момо интересен многим клубам. Он каждый день на чемоданах, и каждый день ситуация поворачивается то в одну, то в другую сторону.

К сожалению, пока не знаю, для кого как. Может, для нас и хорошо, что он остается. Но с учетом того количества клубов, которые им интересуются, многие жизненные ситуации не могут воплотиться в его переход. Так что мы рады, что он с нами. И я в восторге от того, как он выходит на замену — что в Витебске, что сейчас. Видно, как он усиливает. Мы рады, что у нас есть футболист, который может выйти и реально усилить игру.

 
Теги: Витебск
 
 
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Виталий Жуковский подвел итоги матча против «Шахтера», в котором его команда одержала победу, прервав 16-матчевую серию без поражений «горняков».
 
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