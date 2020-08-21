Они хотели отжать Гродненскую область? Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода





Плакат в Минске, август 2020-го / Еврорадио





Они поехали за вещами, а дальше — дорога на Смоленск.





Радио Свобода подчеркивает, что это депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.





Вишневецкая и Киселев работают в московском бюро Радио Свобода. Перед их отъездом в нашу страну редакция запросила в МИД Беларуси официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы.



