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Они хотели отжать Гродненскую область? Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода

22.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода. Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева задержали в Минске, а после пребывания в Партизанском РУВД передали российским дипломатам.


Плакат в Минске, август 2020-го / Еврорадио

Они поехали за вещами, а дальше — дорога на Смоленск.

Радио Свобода подчеркивает, что это депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.

Вишневецкая и Киселев работают в московском бюро Радио Свобода. Перед их отъездом в нашу страну редакция запросила в МИД Беларуси официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы.
 
Теги: Минск
 
 
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Из Беларуси депортируют журналистов российской службы Радио Свобода. Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева задержали в Минске, а после пребывания в Партизанском...
 
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