«С боем вырвала евро». Что происходило у обменников и отделений банков

Источник материала: Tut.by

Доллар сегодня перевалил за 2,6 рубля, а евро переступил отметку 3 рубля. Люди говорят, что в некоторые обменники стоят очереди, возле других никого нет, потому что и валюта отсутствует. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило сегодня у обменников и отделений банков.



Очередь в обменник в Минске на проспекте Рокоссовского. Фото читателя

Что происходило у обменников в Минске

В банке в районе станции метро «Партизанская» днем стояла очередь из человек 6−7. К окну подошла девушка и сдала 2 тысячи евро.

— Все покупают, а вы сдаете. Почему так решили? — интересуемся у нее.

— Мне нужны белорусские рубли на крупную покупку, а сейчас курс очень выгодный, — пояснила она и ушла из отделения.

Кассир объявила: «Долларов нет. Кто за ними, не стойте». Большая часть людей сразу же ушла.

Не оказалось долларов и в обменнике на втором этаже универмага «Беларусь».

В обменнике в районе станции метро «Купаловская» не оказалось ни долларов, ни евро.

— Есть российские рубли, — предложила кассир.

Лишь российские оказались и в обменнике на третьем этаже ЦУМа. За 10 минут, что мы там провели, долларами и евро поинтересовались человек 30.

— Сегодня валюты нет. Завтра утром будет, а потом не знаю, — сказала кассир.

Еще в одном обменнике на Якуба Коласа мы нашли 100 долларов. Правда, их прямо перед нами и сдали.

— Если вам нужно больше, можете постоять, некоторые сдают, — порекомендовала работница обменника.

В одном из двух обменников в торговом центре «Силуэт» валюта тоже была. Очереди большой не было, но люди постоянно подходили. Во втором сказали, что валюты нет, но утром привезут.

Немного долларов и евро осталось в обменнике на Комаровском рынке. За валютой стояли несколько человек. Нам удалось купить 50 долларов.

Читатели сообщают, что без проблем купили доллары в Минске в ВТБ Банке в торговом центре «Момо», в ТЦ «Караван» в РРБ-Банке, в Технобанке на Мельникайте, в Идея Банке на Дзержинского, 119, в отделении Банка Дабрабыт на Независимости, 72, в Белорусском народном банке на Сурганова, 57.

«С боем вырвала евро в Белагропромбанке на Победителей, 91. Не могла снять с карты нужную мне сумму», — рассказывает читательница.

«Сегодня в МТБанке на Притыцкого забрала предпоследние доллары. Соток было всего две купюры, остальные мелкие. У операциониста оставалось мелочью долларов 200», — говорит минчанка.

При этом российские рубли, как сообщают читатели, сегодня были во многих обменниках.

А что в регионах

О трудностях с покупкой валюты также сообщили жители Гродно, Гомеля, Барановичей, Солигорска, Молодечно, Мозыря. Зато в Полоцке в Беларусбанке у железнодорожного вокзала сегодня была в наличии валюта.

«У Салігорску ў абменніках валюты няма. З’яўляецца толькі, калі нехта здае. Прагназую хуткае аднаўленне працы сайта prokopovi.ch», — жартуе чытач.

«Вчера в Молодечно около 16.00 по времени 8 банков объехал, и нигде и цента нету. Ни долларов, ни российских рублей, ни евро. Сегодня такая же ситуация. В двух обменниках пусто. В третьем передо мной человек сдал евро, которые чудом и купил. Под обменниками дежурят 3−5 человек и ждут, пока кто-либо что-нибудь сдаст из валюты», — рассказал житель Молодечно.

«Сегодня пытались купить валюту в Клецке в Беларусбанке. Нам ответили, что даже и не привозили сегодня. Люди стоят и ждут, потому что продают только ту, что сдают. В Борисове та же история была вчера», — рассказывает читательница.

«В отделение Беларусбанка в Ратомке приехал парень из Минска, чтобы купить доллары. Говорит, что в Минске или уже нет валюты, или огромные очереди», — сообщил еще один читатель.

«Проживаю в городском поселке Дружный, это Минская область. Сейчас пыталась купить доллары, передо мной парень снял со счета 500 долларов, хотел 1500 долларов, но не было. В другой кассе купил мужчина 300 долларов, мне досталось 100 евро. Очень много желающих купить, банковские работники широко округляют глаза на вопрос о валюте. Охочусь за валютой уже 3 дня. Работники банка говорят, что даже если и приходит валюта, то ее моментально разбирают, а иногда не хватает даже и на продажу, все уходит на какие-то другие операции», — рассказывает читательница.

«Брест. 8 банков, валюты нет, нашел 50 евро и 50 долларов, и то как раз передо мной сдали. Бабушки уже в банках сидят, караулят тех, кто сдает. Есть гривны и рубли российские, фунты», — говорит житель Бреста.

«Сегодня с утра самого объезжали все банки по Гродно, валюты нигде нет. Купить можно только по мере сдачи, то есть караулить. И то дамы в кассе продают скрипя зубами.

А касаемо курса — все время, что ездили, мониторили его, менялся каждые 20−30 минут. В очередях тоже пока стояли несколько раз, успевали вывесить новый», — говорит жительница Гродно.

Когда появится валюта в обменниках?

Представитель одного из банков рассказал, что в банках стали много забирать наличных долларов, из-за чего «не успевают завозить наличные из банков других стран». «Были перебои с поставкой. Наличные почти закончились в РФ и у других стандартных контрагентов. В понедельник ожидается несколько крупных поставок наличных, купить будет проще, хотя и не во всех банках», — прогнозирует источник.

По его словам, «если продолжат выносить наличные, то проблема с нехваткой валюты действительно может усугубиться».