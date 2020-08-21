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Оршанский район собрал больше 100 тыс. тонн зерна: это стратегический продукт для Витебской птицефабрики
Источник материала: ОНТ
Оршанский район собрал больше 100 тыс. тонн зерна. Рубеж знаковый. Орша – первый регион на севере страны по урожайности и общему намолоту. Зерно – это и хлеб, и молоко, и даже жильё.
Остановка по требованию. К полудню на бройлерной птицефабрике двигатели комбайнов заглушили. Сюрпризов от погоды ждали, но несмотря на прогноз синоптиков, комбайны с утра всё же выехали в поле и успели обмолотить еще пару десятков гектаров.
В Витебской области некоторые сельхозпредприятия уже завершили уборку и сейчас активно помогают соседям. Урожай небывалый за последние пять лет. Оршанский район преодолел планку в 100 тыс. тонн, сейчас к этому результату стремятся и аграрии Витебского района.
Даже во время непогоды техника остаётся в поле. До финиша уборочной Витебской птицефабрики осталось всего пять погожих дней, и весь урожай будет в зернохранилищах. А это для предприятия стратегический продукт. Задача обеспечить себя ценными кормами. Для этого инвестировали в село. Объединили сразу 12 сельхозпредприятий. Первый пример создания собственной сырьевой зоны, сейчас по этому пути идут в области еще семь крупных агрообъединений.
Север страны, хоть и территория критического земледелия. Но с грамотным подходом предприятия каждый год с урожаем. Птицефабрика в этом году построила несколько комплексов по хранению зерна. Теперь не надо сторонним организация платить за свою же пшеницу. Сами очищают, сушат, хранят и перерабатывают в корма, из рапса теперь тоже давят масло, а отходы богатые белком – ценная кормовая добавка. Кроме птицеводства здесь активно развивают производство молоко. Такая сельскохозяйственная диверсификация. Современный комплекс построили всего за 10 месяцев. И цех каждый день даёт 16 тонн молока и это пока он коровами заполнен наполовину.
Птицефабрика, которая раньше специализировалась на одном продукте, с трёх своих ферм реализует каждые сутки 92 тонны молока. Инвестиции позволили сделать даже не шаг, а прыжок в развитии. За семь месяцев надоили годовой результат некоторых предприятий.
Вместе с экономикой решаются и социальные вопросы. В деревне укладывают новый асфальт – дорога идёт прямо к школе. А в центре Яновичей строится дом на 24 семьи. В соседнем Сураже для грузовых машин, которые наматывали круги объезжая Западную Двину, птицефабрика построила новый паром грузоподъемностью 120 тонн.
Программа развития птицефабрики расписана на ближайшие 5 лет. Строительство новых цехов, молочных ферм, реконструкция старых производств – инвестиции почти на 300 млн рублей. Это и новые рабочие мечта и социальные проекты на селе.
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Оршанский район собрал больше 100 тыс. тонн зерна: это стратегический продукт для Витебской птицефабрики
Оршанский район собрал больше 100 тыс. тонн зерна. Рубеж знаковый. Орша – первый регион на севере страны по урожайности и общему намолоту. Зерно – это и хлеб, и...
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