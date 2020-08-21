Оршанский район собрал больше 100 тыс. тонн зерна: это стратегический продукт для Витебской птицефабрики

Источник материала: ОНТ

Оршанский район собрал больше 100 тыс. тонн зерна. Рубеж знаковый. Орша – первый регион на севере страны по урожайности и общему намолоту. Зерно – это и хлеб, и молоко, и даже жильё.

Остановка по требованию. К полудню на бройлерной птицефабрике двигатели комбайнов заглушили. Сюрпризов от погоды ждали, но несмотря на прогноз синоптиков, комбайны с утра всё же выехали в поле и успели обмолотить еще пару десятков гектаров.

Виталий Красновбаев, механизатор сельхозпредприятия «Бройлерная птицефабрика»: «Быстрей бы убрать да отдохнуть бы немножко, к зиме уже надо, пахать надо, может погода будет?»

В Витебской области некоторые сельхозпредприятия уже завершили уборку и сейчас активно помогают соседям. Урожай небывалый за последние пять лет. Оршанский район преодолел планку в 100 тыс. тонн, сейчас к этому результату стремятся и аграрии Витебского района.

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «Прошедшие дожди снизили темпы уборки, если мы ежедневно убирали около 12 тыс., то за вчерашний день всего четыре, по нашим расчётам к миллиону тонн мы должны были подойти в начале следующей недели, но, к сожалению, погода нас немножко притормозила».

Даже во время непогоды техника остаётся в поле. До финиша уборочной Витебской птицефабрики осталось всего пять погожих дней, и весь урожай будет в зернохранилищах. А это для предприятия стратегический продукт. Задача обеспечить себя ценными кормами. Для этого инвестировали в село. Объединили сразу 12 сельхозпредприятий. Первый пример создания собственной сырьевой зоны, сейчас по этому пути идут в области еще семь крупных агрообъединений.

Александр Ильющенко, директор агрокомплекса «Яновичи»: «Решились многие вопросы и по финансированию, и по топливу, и техническим ресурсам, и по удобрениям очень много вносится».

Север страны, хоть и территория критического земледелия. Но с грамотным подходом предприятия каждый год с урожаем. Птицефабрика в этом году построила несколько комплексов по хранению зерна. Теперь не надо сторонним организация платить за свою же пшеницу. Сами очищают, сушат, хранят и перерабатывают в корма, из рапса теперь тоже давят масло, а отходы богатые белком – ценная кормовая добавка. Кроме птицеводства здесь активно развивают производство молоко. Такая сельскохозяйственная диверсификация. Современный комплекс построили всего за 10 месяцев. И цех каждый день даёт 16 тонн молока и это пока он коровами заполнен наполовину.

Анастасия Маслова, начальник молочно-товарной фермы «Яновичи»: «С Германии приезжал представитель, он смотрел наши рационы кормосмеси и давал нам советы с высоты своего опыта. Абсолютное строгое соблюдении технологий, и кормления, и содержания, и воспроизводства – абсолютно всего».

Птицефабрика, которая раньше специализировалась на одном продукте, с трёх своих ферм реализует каждые сутки 92 тонны молока. Инвестиции позволили сделать даже не шаг, а прыжок в развитии. За семь месяцев надоили годовой результат некоторых предприятий.

Надежда Грибанова, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству Витебской бройлерной птицефабрики: «С учётом присоединения сельхозпредприятий, которые были на таком уровне, конечно, приходилось и такие вопросы. В первую очередь, это изменение мышления людей в сторону именно такого производства».

Вместе с экономикой решаются и социальные вопросы. В деревне укладывают новый асфальт – дорога идёт прямо к школе. А в центре Яновичей строится дом на 24 семьи. В соседнем Сураже для грузовых машин, которые наматывали круги объезжая Западную Двину, птицефабрика построила новый паром грузоподъемностью 120 тонн.

Программа развития птицефабрики расписана на ближайшие 5 лет. Строительство новых цехов, молочных ферм, реконструкция старых производств – инвестиции почти на 300 млн рублей. Это и новые рабочие мечта и социальные проекты на селе.

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