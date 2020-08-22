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Силовики покалечили мирную семью из-за политики? Родители 5-летней девочки из Гродно о том, что произошло на самом деле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История о том, как рождаются и множатся фейки, причем вовсе не безобидные. Героем для лживой истории может стать каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Звон битого стекла, скрежет металла, крики маленького ребенка. Путь домой превратился для семьи Череухо в кошмар.
Вызывать скорую, хорошо, что там люди ехали, остановились, сразу завезли в больницу.
Семья Череухо – вполне реальные люди, на митинги не ходят, живут своей жизнью, но из-за акций протеста, которые проходили в центре Гродно, им пришлось тот вечер ехать домой в объезд. По дороге они попали в аварию.
Лариса Васильченко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной детской клинической больницы:
Фотография с окровавленной пятилетней Юлей моментально облетела все оппозиционные СМИ и Telegram-каналы. И они сделали удобный для себя вывод: силовики напали и покалечили мирную семью из-за политики. Появились заголовки про жестких силовиков, убийц детей, которые таранят машины простых оппозиционно настроенных граждан с флажками в руках. Но на поверку жестокая карательная операция белорусских спецслужб оказывается кошмарным, но стечением обстоятельств.
Владимир Череухо:
Маленький ребенок – жертва военной бронемашины. Звучит практически как идеальный сценарий, но не хватает одной детали: девочка должна была пострадать из-за политических взглядов родителей. Но и здесь есть проблема.
Владимир Череухо:
Инна Череухо:
Получается, силовики не таранили – авария произошла случайно. Семья участия в протестах не принимала, но виновных уже назначили, материалы уже в сети.
Владимир Череухо:
Инна Череухо:
Машину решили продать на запчасти. Восстанавливать – дорого, да и слишком много плохих ассоциаций она теперь вызывает.
Инна Череухо:
Владимир Череухо:
После всей этой истории у семьи Череухо осталась одно желание.
Владимир и Инна Череухо:
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Силовики покалечили мирную семью из-за политики? Родители 5-летней девочки из Гродно о том, что произошло на самом деле
Новости Беларуси. История о том, как рождаются и множатся фейки, причем вовсе не безобидные. Героем для лживой истории может стать каждый, сообщили в программе...
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