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Алексей Громыко: Важно, чтобы политическая система могла проявлять стрессоустойчивость и держать удар
Источник материала: ОНТ
Своим мнением о ситуации в Беларуси в разрезе общемировых процессов в интервью нашим коллегам поделился Алексей Громыко, внук нашего земляка, знаменитого министра иностранных дел СССР.
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Алексей Громыко: Важно, чтобы политическая система могла проявлять стрессоустойчивость и держать удар
Своим мнением о ситуации в Беларуси в разрезе общемировых процессов в интервью нашим коллегам поделился Алексей Громыко, внук нашего земляка, знаменитого...
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