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Алексей Громыко: Важно, чтобы политическая система могла проявлять стрессоустойчивость и держать удар

22.08.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Громыко: Важно, чтобы политическая система могла проявлять стрессоустойчивость и держать удар

Своим мнением о ситуации в Беларуси в разрезе общемировых процессов в интервью нашим коллегам поделился Алексей Громыко, внук нашего земляка, знаменитого министра иностранных дел СССР.

Подробности смотрите в видеоинформации:


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Своим мнением о ситуации в Беларуси в разрезе общемировых процессов в интервью нашим коллегам поделился Алексей Громыко, внук нашего земляка, знаменитого...
 
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