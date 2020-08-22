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Белоруска: «Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На агрокомбинате «Дзержинский» Президент подошел к одной из сотрудниц уточнить детали работы, но получился неожиданный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов? Вы знаете, мы сейчас так переживаем за судьбу нашей родины.
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Новости Беларуси. На агрокомбинате «Дзержинский» Президент подошел к одной из сотрудниц уточнить детали работы, но получился неожиданный разговор, сообщили в...
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