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Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 августа побывал в цехах комбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По дороге Президенту в хорошем смысле все рекламировали. Особо аппетитно опытные специалисты рассказывали о пельменях. Да так, что захотелось попробовать.
– Я пельмени почти не употребляю, воздерживаюсь.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 августа побывал в цехах комбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По дороге Президенту в...
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