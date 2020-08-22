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Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет

22.08.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 августа побывал в цехах комбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет

По дороге Президенту в хорошем смысле все рекламировали. Особо аппетитно опытные специалисты рассказывали о пельменях. Да так, что захотелось попробовать.  

Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет

– Я пельмени почти не употребляю, воздерживаюсь.  
– Пельмени производятся различной формы: «петушки», «подушечки». Таких в мире нет. 
– Купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет. Купишь! А то забастовку устроят, что бесплатно взяли. 

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 августа побывал в цехах комбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   По дороге Президенту в...
 
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