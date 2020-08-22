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В Беларуси стали блокировать сайты независимых СМИ и VPN. Вот их полный список

22.08.2020 06:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вечером 21 августа пользователи байнета стали замечать, что некоторые беларуские медиа недоступны – их сайты не открывались и не открываются на данный момент. На некоторых сайтах появлялась заглушка о том, что ресурс был заблокирован Мининформом. Другие просто не прогружались.

К редакции KYKY попал документ со списком из БелГИЭ – в нем восемь десятков сайтов с датой «исключения» – 21.08.2020. В нем есть несколько сайтов, паразитирующих на неймингах реально существующих банков, несколько сайтов с VPN и прокси, а также несколько сайтов беларуских СМИ. Вот этот список – смотрите сами:

  1. afn.by 
  2. minsk.mydutyfree.net
  3. dam-vam-dengi.by
  4. belarusbank24.site
  5. prior-erip24.com
  6. belgosinvest.com
  7. belgazpromclub.info
  8. pdk-donkey.ru
  9. transfer.erip24.lt
  10. e-rip.cc
  11. erip.cc
  12. asby.cc
  13. belarus2020.org
  14. zubr.in
  15. https://startmail.com
  16. https://tutanota.com
  17. https://cock.li
  18. https://protonmai1.com
  19. https://psiphon.ca
  20. http://txti.es
  21. https://www.liveu.tv
  22. https://surfshark.com
  23. https://zenmate.com
  24. https://safervpn.com
  25. https://mssg.me/proxy
  26. http://is.gd/unlockgram
  27. http://tgproxy.me
  28. http://dmp2.org
  29. https://proxy-gram.tk
  30. https://zharov-lox.telegramproxy.me
  31. https://catalog-telegram.ru
  32. http://telegram-socks.tk
  33. http://prx.nmja
  34. http://proxygram.org
  35. http://tlgrm.mnja
  36. http://telegramproxy.online
  37. http://rusproxy.telegramproxy.me
  38. http://tginfo.yadda.club
  39. http://svoi-an.us
  40. http://telegram.veesecurity.com
  41. https://www.vamtlgrm.com
  42. https://primaries.by
  43. http://udf.by
  44. https://masheka.by
  45. https://progomel.by
  46. https://pyx.by
  47. https://tip.by
  48. https://virtualbrest.by
  49. http://vkurier.by
  50. https://015.by/search/
  51. https://tsepkalo.info
  52. http://tsepkalo.com
  53. https://honestby.org
  54. https://babariko.vision
  55. https://agitka2020.com
  56. https://euroradio.fm
  57. https://opg.ucoz.net
  58. https://narodny-opros.info
  59. https://statkevich.org
  60. http://belarus.regnum.ru
  61. http://belsat.eu
  62. http://eurobelarus.info
  63. http://gazetaby.com
  64. http://mfront.net
  65. http://spring96.org/ru/
  66. http://ucpb.org
  67. http://www.praca-by.info/index.php/ru/
  68. http://www.svaboda.org
  69. http://svaboda2.net
  70. http://zapraudu.info
  71. https://bchd.info
  72. https://belarusinfocus.info/by
  73. https://belprauda.org
  74. https://elections2020.spring96.org
  75. https://flagshtok.info/by
  76. https://hramada.org
  77. https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/
  78. https://news.vitebsk.cc
  79. https://www.politnavigator.net
  80. https://vitebskspring.org
  81. https://vot-tak.tv
  82. https://www.moyby.com/news
  83. https://www.the-village.me/news
  84. https://zona.media/chronicle/belvybary
  85. https://by.tribuna.com
     

 
 
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Вечером 21 августа пользователи байнета стали замечать, что некоторые беларуские медиа недоступны – их сайты не открывались и не открываются на данный момент. На...
 
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