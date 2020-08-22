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В Беларуси стали блокировать сайты независимых СМИ и VPN. Вот их полный список
Источник материала: KYKY>
Вечером 21 августа пользователи байнета стали замечать, что некоторые беларуские медиа недоступны – их сайты не открывались и не открываются на данный момент. На некоторых сайтах появлялась заглушка о том, что ресурс был заблокирован Мининформом. Другие просто не прогружались.
К редакции KYKY попал документ со списком из БелГИЭ – в нем восемь десятков сайтов с датой «исключения» – 21.08.2020. В нем есть несколько сайтов, паразитирующих на неймингах реально существующих банков, несколько сайтов с VPN и прокси, а также несколько сайтов беларуских СМИ. Вот этот список – смотрите сами:
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Вечером 21 августа пользователи байнета стали замечать, что некоторые беларуские медиа недоступны – их сайты не открывались и не открываются на данный момент. На...
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