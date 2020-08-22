В Беларуси стали блокировать сайты независимых СМИ и VPN. Вот их полный список

Источник материала: KYKY

Вечером 21 августа пользователи байнета стали замечать, что некоторые беларуские медиа недоступны – их сайты не открывались и не открываются на данный момент. На некоторых сайтах появлялась заглушка о том, что ресурс был заблокирован Мининформом. Другие просто не прогружались.

К редакции KYKY попал документ со списком из БелГИЭ – в нем восемь десятков сайтов с датой «исключения» – 21.08.2020. В нем есть несколько сайтов, паразитирующих на неймингах реально существующих банков, несколько сайтов с VPN и прокси, а также несколько сайтов беларуских СМИ. Вот этот список – смотрите сами:

afn.by minsk.mydutyfree.net dam-vam-dengi.by belarusbank24.site prior-erip24.com belgosinvest.com belgazpromclub.info pdk-donkey.ru transfer.erip24.lt e-rip.cc erip.cc asby.cc belarus2020.org zubr.in https://startmail.com https://tutanota.com https://cock.li https://protonmai1.com https://psiphon.ca http://txti.es https://www.liveu.tv https://surfshark.com https://zenmate.com https://safervpn.com https://mssg.me/proxy http://is.gd/unlockgram http://tgproxy.me http://dmp2.org https://proxy-gram.tk https://zharov-lox.telegramproxy.me https://catalog-telegram.ru http://telegram-socks.tk http://prx.nmja http://proxygram.org http://tlgrm.mnja http://telegramproxy.online http://rusproxy.telegramproxy.me http://tginfo.yadda.club http://svoi-an.us http://telegram.veesecurity.com https://www.vamtlgrm.com https://primaries.by http://udf.by https://masheka.by https://progomel.by https://pyx.by https://tip.by https://virtualbrest.by http://vkurier.by https://015.by/search/ https://tsepkalo.info http://tsepkalo.com https://honestby.org https://babariko.vision https://agitka2020.com https://euroradio.fm https://opg.ucoz.net https://narodny-opros.info https://statkevich.org http://belarus.regnum.ru http://belsat.eu http://eurobelarus.info http://gazetaby.com http://mfront.net http://spring96.org/ru/ http://ucpb.org http://www.praca-by.info/index.php/ru/ http://www.svaboda.org http://svaboda2.net http://zapraudu.info https://bchd.info https://belarusinfocus.info/by https://belprauda.org https://elections2020.spring96.org https://flagshtok.info/by https://hramada.org https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/ https://news.vitebsk.cc https://www.politnavigator.net https://vitebskspring.org https://vot-tak.tv https://www.moyby.com/news https://www.the-village.me/news https://zona.media/chronicle/belvybary https://by.tribuna.com

