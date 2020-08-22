Bentley без номеров и «породистые» байки: кто участвовал в провластном автопробеге «За Беларусь»

Источник материала: Tut.by

Еще пару недель назад при слове автопробег сразу возникала ассоциация с перекрытыми улицами и гаишниками, которые штрафуют водителей и не дают им двигаться колоннами по улицам. Но в пятницу вечером в Минске провели автопробег в поддержку президента Лукашенко. И здесь обошлось без штрафов от ГАИ, хотя среди участников были те, кто ездил, например, без номеров, что запрещено ПДД. Полированные дорогие иномарки, «харлеи», Geely и народные бюджетники слились в одном потоке под красно-зелеными флагами и песней «Саня останется с нами!». AUTO.TUT.BY побывал на старте автопробега и пообщался с его участниками.





Вечером после окончания рабочего дня часть парковки возле аквапарка «Лебяжий» в Минске заполнили автомобили и мотоциклы: сюда съехались участники пробега, которые поддерживают курс президента Лукашенко.





Автомобили совершенно разные: от Bentley и новых Lexus с «красивыми» номерами до народных VW и Opel с ржавым кузовом. А вот мотоциклы были все «породистые», кстати, многих участников AUTO.TUT.BY раньше видел на открытии и закрытии мотосезона Harley-Davidson. На этих мероприятиях в качестве почетных гостей часто можно увидеть старшего сына президента Виктора Лукашенко и главу белорусской ГАИ Дмитрия Корзюка.





С собой люди привезли государственные флаги, ленты и шарики красного и зеленого цветов, плакаты. Этими атрибутами они украшали машины и мотоциклы. Некоторые водители заодно закрывали номера своих авто бумажками с отпечатанным слоганом «За Беларусь!», кто-то и вовсе скручивал номерные знаки.





— Это в целях безопасности. Потому что некоторые агрессивные оппозиционно настроенные граждане могут по номеру отследить машину и все что угодно с ней сделать, — объяснил нам один из автомобилистов. — Вообще, я не считаю, что проехав без номера, я причиню обществу зло. Да, знаю, что это нарушение ПДД. Если ГАИ остановит — буду объяснять ситуацию, покажу номер. Надо будет — заплачу штраф. Но в этом случае сожалеть о том, что выехал на автопробег не буду.





Понаблюдав за присутствующими можно было понять, что многие из них — старые знакомые. Много было представителей РОО «Белая Русь», спортсменов, некоторые приезжали целыми семьями.

Отметим, что не все хотели разговаривать с TUT.BY, считая, что «портал в последнее время настроен больше в сторону оппозиции, надо быть более объективными, хотя вы стараетесь».





— Хорош дурить голову людям. Расскажите, что это за бело-красно-белая символика, которую использует оппозиция! Молодежь идет за этим флагом, как будто за свободой. Так нас никто не арестовал, работать надо! Если у меня не хватает денег — я беру метлу и мету. А без дела сидеть легче всего, — эмоционально рассуждает ипэшник Дмитрий, который работает в сфере строительства.

Кстати, как раз сегодня про БЧБ флаг мы рассказали максимально просто и понятно. Надеемся, и участники автопробега почитают.





К нашему разговору тут же подключается знакомый ипэшника. Говорит, что в Беларуси сейчас можно достойно жить и зарабатывать, при этом ничего не надо менять.

— Уезжает тот, кому нечего делать. Я работаю строителем, построил дом в Зацени. Не будет работы — да хоть в доставку можно пойти.



Алексей Баранов, тренер хоккейного клуба «Юность-Минск»

— Приехал сюда, потому что я за Батьку, меня все устраивает. Мне нужна стабильность и защищенность в своей стране, и не нужны перевороты и майданы. Хочется жить, растить детей и трудиться спокойно, — говорит Алексей Баранов, тренер хоккейного клуба «Юность-Минск».

Спортсмен уверяет, что на автопробег приехало много его друзей и знакомых, причем, насильно их сюда никто не сгонял.





— Я не знаю, кто людей разделил, но все они за мир и доброту. В тех пробегах (под БЧБ флагами — прим. ред.) я не участвую, приехал сегодня сюда — не могу же я разорваться, — выразил свою позицию еще один участник автопробега, Андрей Башко, бывший защитник сборной ХК «Юность-Минск», который сейчас играет в хоккей с командой президента.





Психолог из Минска Алексей приехал на автопробег в поддержку президента Лукашенко впервые, но мужчина сожалеет, что не смог принять участие в тех, что были раньше. По его мнению, среди бело-красно-белых очень много патриотов, которые хотят перемен и верят в то, что наша родина станет более свободной если просто поменять лидера.

— Недавно в телеграм-канале я увидел фото: строят две девочки — одна держит наш государственный флаг, а вторая бело-красно-белый. Вот именно так и должно быть — все вместе, не должно произойти раскола в обществе. Вообще я за продолжение дружеских отношений между государствами как с Востока, так и с Запада. От этого зависит наша экономика.



На автопробег приехал генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Он уже не в первый раз участвует в таком мероприятии

На внедорожнике Toyota на автопробег приехал Михаил Захаров, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею. Белорусский государственный флаг торчал из люка автомобиля.

— Думаю, что сюда никто никого не звал — все приехали по собственному желанию, я тоже. Здесь много спортсменов увидел, даже тех, которых я уже и не помню, как спортсменов. Свою семью сюда я не брал — они мой тыл, да и зачем на это мероприятие брать детей, — рассказал Захаров.



Михаил Захаров, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею

По мнению главного тренера сейчас в Беларуси такое положение, которого никто не хочет. Самому Захарову не нравится, когда происходит разделение общества, как сейчас.

— Конечно, много еще вопросов есть, но в этом я не очень силен. Но хочется спокойствия и чтобы мы шли дальше. Всегда же говорили, что в Беларуси нормальные люди, мирные. Но что-то не то сейчас происходит. Это самое страшно. Ребят жалко.





После 19.00 колонна автомобилей под красно-зелеными флагами выехала на проспект Победителей и проследовала через центр столицы в сторону микрорайона Уручье. Из открытых окон машин люди махали флажками и шариками, а из окон звучало традиционное: «Саня останется с нами, все будет окей!»



