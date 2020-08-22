Ей пришлось стать любовницей фашиста, чтобы спасти племянника. Новые факты о невероятной Коко Шанель

Источник материала: Tut.by

«Я не занимаюсь модой. Я сама — мода» — говорила о себе Коко Шанель. И с ней невозможно не согласиться: трудно представить человека, который подарил бы миру моды больше подарков, чем она. Маленькое черное платье, твидовый костюм, женские брюки, аромат Шанель № 5, сумка 2.55 — этот список можно продолжать до бесконечности. На этой неделе Великая Мадемуазель отпраздновала бы свой очередной день рождения. И мы не без удовольствия вспоминаем ее биографию.

Габриэль Бонёр Шанель появилась на свет во французском городке Сомюр в 1883 году, хотя сама утверждала, что это значимое событие произошло аж на 10 лет позже. Мама малышки рано умерла, а отцу было не до детей. Поэтому сначала Габриэль вместе с четырьмя родными братьями и сёстрами была на попечении у родственников, а позже ребят отправили в сиротский приют при монастыре.

О каком-то блестящем будущем не могло быть и речи. Но Габриэль не отчаивалась и верила, что у нее все получится: «Если ты родился без крыльев, не мешай им расти». С призванием она определилась довольно быстро. В приюте ей приходилось носить очень унылую униформу, которую Габриэль просто ненавидела. Именно тогда девочка поняла, что хотела бы красиво одевать женщин. Монахини научили ее шить, так что стремления малышки были подкреплены практическими знаниями.

После того, как Габриэль покинула в монастырь, она устроилась на работу в магазин белья, а вечерами подрабатывала в кабаре. Там и получила свое второе имя, которое теперь знает весь мир — Коко. Габриэль приходилось сотни раз исполнять популярную тогда песенку «Ко Ко Ри Ко», откуда и взялось ее прозвище.

В кабаре она повстречала свою первую любовь — офицера Этьена Бальсана. Отношения развивались стремительно, и вот уже Коко становится спутницей Этьена. Ее спутник был очень обеспечен: жил в самом настоящем замке и занимался разведением элитных скакунов. Шанель наслаждалась небывалой для себя роскошью, но вскоре заскучала.

— Я действительно жила у Бальсана, на деньги Бальсана, ездида с ним в Париж, спала с ним, каталась на его лошадях, одевалась за его счет и при этом его самого не любила. А он не любил меня. Просто приятельница, просто запасная любовница.

Однако именно Этьен убедил Шанель оставить пение и музыку, заняться дизайном: «Я просто помог ей вставить ногу в стремя» — позже скажет он.

Многочисленные приятельницы Бальсана стали первыми клиентками Коко, которая очень ловко мастерила стильные шляпки. Расставаясь с Этьеном, Коко была ему благодарна: теперь она точно была уверена, что все ее детские мечты вскоре осуществятся.

И поможет ей в этом ее новый любовник (с которым ее, к слову, познакомил снова-таки Бальсан) — английский промышленник и игрок в поло Артур Кейпел, по кличке Бой. Артур был деловым человеком и заинтересовался не только самой женщиной, но и ее далеко идущими планами. Для начала любовник помогает ей открыть шляпный магазин. И начиная с 1910 года и по сей день он работает на улице Камбон, 31, напротив отеля Ritz.

Вскоре у нее открывается еще один магазин — в Довиле. И вот уже она не просто шляпная модистка, а настоящий дизайнер, которая продавала свои фирменные вещи и аксессуары знаменитым людям того времени: режиссерам, художникам, писателям, актерам.

1919 год нанес ей сокрушительный удар: ее любимый человек, ее верный компаньон Артур Кейпл погибает в автокатастрофе.

— Когда я потеряла его, я потеряла все. Но не забывайте, что если даже вы окажетесь на самом дне горя, если у вас не останется вообще ничего, ни одной живой души вокруг — у вас всегда есть дверь, в которую вы можете постучаться… Это — работа!

Коко не может держать по нему траур: общество не одобряло таких выходок, ведь они с Кейплом никогда не были женаты. Тогда она придумывает маленькое строгое черное платье, которое можно носить и днем, и вечером к ужину. Очень быстро платье входит в моду, американский журнал «Vogue» назвал его «универсальным и популярным как автомобиль «Ford T». Модные критики ошиблись. Это платье оказалось абсолютно уникальным и актуально до сих пор по любому случаю.

Помимо маленького черного платья, Шанель также была первой, кто предложила женщинам носить брючные костюмы: это было настоящей революцией в мире моды. Оказалось, что и в брюках можно выглядеть стильно и элегантно.

— Я придумала носить их лет 20 назад. Надела их из-за скромности — потому что мне казалось, что носить на пляже купальник, это все равно что расхаживать голышом. Ведь после того как вы искупались, но захотели остаться на пляже, надеть брюки не так уж сложно. Юбки некрасивы, купальные халаты ужасны, лучшее решение однозначно брюки. Вы можете валяться в песке хоть весь день. Но одно дело носить брюки так, и совсем другое, что сегодня 70% женщин носят брюки в качестве вечернего наряда. Это грустно. Но если вы хотите брюки, я сделаю для вас брюки. Это показывается как сильно я изменилась, потому что еще какие-то пару лет назад я говорила: «К черту их желания, пусть делают что хотят, я не буду шить брюки».

В 1921 году Коко создает еще один модный хит на все времена — духи «Шанель Nº5». Технически их автором был парфюмер Эрнест Бо, который работал на Шанель. Сотрудник предложил Мадемуазель выбрать аромат из двух серий пронумерованных образцов (от 1 до 5 и от 20 до 24). Она отвергла все, кроме пятого номера. Над названием долго не думали: Шанель № 5. Сегодня в 2020 это — самые знаменитые духи в мире. Для их создания по-прежнему смешивается 80 ингредиентов в разных пропорциях.

— Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла. Женщины, которые не пользуются духами — это очень самоуверенные женщины, ибо шлейф правильно подобранных духов, который тянется за прекрасной дамой, всегда сопутствует образу, создаваемому ею, играя в создании этого образа совсем не последнюю, а иногда даже первую роль. Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк, а наносить их следует наносить туда, куда вы хотите, чтобы мужчина вас поцеловал.