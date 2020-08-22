Жизнь прекрасна. 5 фильмов о смысле и выборе

Источник материала: Tut.by

Если вы устали обновлять свои новостные ленты и хотите отвлечься на другие мысли, предлагаем вам подборку из фильмов о смысле жизни и о том, что мы всегда сами делаем выбор и решаем, как проживать те или иные обстоятельства.

«Жизнь прекрасна» (1997, реж. Роберто Бениньи)



Фото: film.ru

В основе сюжета фильма лежит биография Рубино Ромео Сальмони — итальянского еврея, узника Освенцима. Сценарий фильма создан по мотивам книги Сальмони «Я победил Гитлера», в которой он описывает своё пребывание в лагере смерти.

Во время Второй мировой войны из Италии в концлагерь были отправлены евреи — отец с маленьким сыном. Жена-итальянка добровольно последовала за ними. В лагере отец сказал мальчику, что всё происходящее вокруг является большой интересной игрой за приз в виде настоящего танка. И этот приз достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Мальчик верит своему отцу, у которого получается провести его через весь ужас лагеря, как через игру.

В 1998 году фильму был присуждён Гран-при Каннского кинофестиваля, в том же году кинолента была представлена на "Оскар" в семи номинациях, две статуэтки "Оскар" получил Роберто Бениньи как лучший актёр и как режиссер лучшего иностранного фильма.

«Пробуждение» (1990, реж. Пенни Маршалл)



Кадр из фильма, film.ru

Этот фильм также основан на реальных событиях — врачебном опыте легендарного невролога и нейропсихолога Оливера Сакса. В начале своей карьеры Сакс столкнулся с группой обездвиженных пациентов со схожими симптомами, которые оказались последствиями давней эпидемии летаргического энцефалита. Применив новое лекарство, молодой доктор добился почти чудесного «воскрешения» — больные просыпались и приходили в сознание после многолетнего забытья.

Фильм Пенни Маршалл выводит на первый план историю одного из пациентов, роль которого сыграл Роберт Де Ниро. Сюжет строится вокруг того, что в США происходит эпидемия таинственного редкого заболевания, от которого пациенты как бы цепенеют и впадают в летаргический сон. Замкнутый и скромный врач-психиатр Малкольм Сэйер создает экспериментальное лекарство от этого заболевания и пробует его на Леонарде Лоу, мужчине, впавшем в ступор в раннем детстве и проведшем в таком состоянии почти 30 лет. Чудесное лекарство действует, и мужчина приходит в себя. Он не помнит, что с ним было, не вписывается в окружающую реальность и не очень понимает, что вообще происходит. Но постепенно Лоу адаптируется, и Сэйер, довольный своим внезапным успехом, дает лекарство и остальным пациентам. Очень скоро все они приходят в себя и начинают медленно, но верно возвращаться к нормальной жизни. Однако все оказывается далеко не так хорошо, как казалось.

«Эта прекрасная жизнь» (1946, реж. Фрэнк Капра)



Кадр из фильма, film.ru

Фильм снят по книге «Величайший подарок» Филипа Ван Дорена Стерна. Джордж Бейли, житель небольшого провинциального городка, настолько расстроен бесчисленными проблемами и долгами, что подумывает о самоубийстве в канун Рождества. Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела второго класса, еще даже не заслужившего крылья. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором его не существует.

«Господин Никто» (2009, реж. Жако ван Дормель)



Кадр из фильма, kinoscala.cz

2092 год. Главный герой просыпается и узнает, что является последним смертным на планете. Господину Никто исполнилось 120 лет в то время, как вокруг него живут счастливые молодые клоны. Он пытается вспомнить историю своей жизни, в которой сплелись три разные судьбы. Накануне конца к нему приходит журналист, и герой рассказывает ему свою историю, перескакивая из одной жизни в другую, параллельную, несколько раз за рассказ успев умереть. Это фильм о неопределенности, потерянности и о том, как каждодневный выбор меняет наше будущее.

«Пепел и снег» (2005, реж. Грегори Кольбер)



Кадр из фильма, fotose.com

«Пепел и снег» нельзя назвать самостоятельным фильмом. Он — часть инсталляции, в 2005 году созданной канадским художником Грегори Кольбером. Выставка состоит из фильмов, фотографий, писем и посвящена изучению общей для человека и животных способности к поэтическому восприятию. Действие происходит на фоне экзотической природы. Кольбер потратил на исследование самых отдаленных уголков земного шара 13 лет, привез огромное количество фотографий и снял свой фильм на 35-миллиметровую пленку.

Путешествуя по древним храмам и наблюдая за прогулками детей рядом со слонами, невидимый герой пишет письма жене. Их много, триста шестьдесят пять — по одному на каждый день. Они наиболее полно отражают эмоции путешественника, раскрывают саму суть его экспедиции. Фильм продолжается час, и это час настоящей медитации.