Российский Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Разведчиков обнаружили над Черным морем, в небо тут же поднялся российский истребитель Су-30СМ.

Экипаж приблизился к неизвестным самолетам на безопасное расстояние и определил, что это французский "Атлантик-2" и британский R.1 "Сентинел". Пилот Су-30СМ отогнал их от российских границ и вернулся на аэродром.