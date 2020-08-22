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Российский Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики – видео
22.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разведчиков обнаружили над Черным морем, в небо тут же поднялся российский истребитель Су-30СМ.
Экипаж приблизился к неизвестным самолетам на безопасное расстояние и определил, что это французский "Атлантик-2" и британский R.1 "Сентинел". Пилот Су-30СМ отогнал их от российских границ и вернулся на аэродром.
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