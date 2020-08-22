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Российский Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики – видео

22.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Разведчиков обнаружили над Черным морем, в небо тут же поднялся российский истребитель Су-30СМ.

Экипаж приблизился к неизвестным самолетам на безопасное расстояние и определил, что это французский "Атлантик-2" и британский R.1 "Сентинел". Пилот Су-30СМ отогнал их от российских границ и вернулся на аэродром.

 
 
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У границ РФ были перехвачены два иностранных самолета-разведчика. О том, как истребители в очередной раз пресекли попытку вторжения в воздушное пространство...
 
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