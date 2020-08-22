Пять смартфонов с отличной автономностью

Источник материала: Tut.by

Автономность — один из главных критериев, на который мы обращаем внимание при выборе смартфона. В целом, большинство современных аппаратов выдерживает день без подзарядки. Но есть устройства, которые способны на большее. Ниже — рассказ о пяти моделях, которые при интенсивной нагрузке смогут продержаться без подключения к розетке по два-три дня.

Как мы выбирали устройства? Согласно рейтингу автономности от известного ресурса GSMArena. Издание проводит комплексные тесты автономности смартфонов — причем как флагманского, так и обычного уровней. Мы открыли рейтинг и выбрали из него первые пять аппаратов, которые прямо сейчас продаются в Беларуси.

Отметим, что на автономность влияет не только объем аккумуляторов — хотя это и важный параметр. Итоговое время работы зависит от множество факторов вроде техпроцесса, по которому изготовлен процессор, того, как активно юзеры используют те или иные приложения, размера и разрешения дисплея, а также параметров прошивки. Из личного опыта: один и тот же телефон с разным ПО может показывать разную автономность.





По мнению GSMArena, Realme 6i — самый автономный смартфон из тех, что когда-либо тестировались изданием. В тесте на время работы аппарат набрал 186 баллов — абсолютный рекорд. Второй результат (149 часов) у смартфона от Lenovo 2016 года.

Краткие характеристики Realme 6i: экран с IPS-матрицей на 6,5 дюйма (разрешение — HD+), процессор MediaTek Helio G80, от 3/64 ГБ памяти с расширением через microSD, возможность использования сразу двух SIM-карт, а также основная камера на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев поместили на заднюю панель устройства.

Емкость встроенного аккумулятора — 5000 мАч, разъем — USB-C, в активе поддержка ускоренной 18-ваттной проводной зарядки.





Еще одно устройство недавно официально пришедшего в Беларусь бренда. Результат «пятерки» в тесте — 144 часа.

Этот аппарат представили в прошлом году. У него сканер отпечатков на «спинке», все та же возможность установки двух SIM-карт и карты памяти, IPS-дисплей на 6,5 дюйма (HD+), процессор Qualcomm Snapdragon 665, а также не менее 3/32 ГБ памяти. Камера такая: 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Емкость встроенного аккумулятора — 5000 мАч, разъем — USB-C, поддерживается 10-ваттная проводная зарядка.





Гаджет относительно недавно начал продаваться в Беларуси. В тесте автономности GSMArena аппарат набрал 131 час.

В чем его главные плюсы: сканер отпечатков сзади, строенный слот для «симок» и карты памяти, экран на 6,53 дюйма с матрицей типа IPS (HD+), знакомый процессор MediaTek Helio G80 и от 3/32 ГБ памяти. В общем, стандартный набор для гаджета их начальной ценовой категории. Камера оснащена четырьмя модулями — 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Объем аккумулятора — 5020 мАч, разъем для зарядки — USB-C, в активе 18-ваттная быстрая проводная зарядка.

Samsung Galaxy M30s



Фото: SamMobile

Еще один аппарат прямиком из 2019 года. Уже вышла новая модель — M31s ( обзор ) — но в топе GSMArena находится обычный M30s. Его результат в тесте на автономность — 130 часов.

Что еще может предложить гаджет: уже привычный по другим названным выше моделям сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса, слот под две SIM-карты и карточку памяти, а также экран на 6,4 дюйма. Но есть нюанс. Во-первых, в гаджете используется AMOLED-матрица. А во-вторых, разрешение панели выше — Full HD+. Процессор также свой — Exynos 9611. Оперативной и постоянной памяти не менее 4/64 ГБ. Камера такая: 48 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

Объем батареи — 6000 мАч, для подключения зарядного провода используется USB-C. В активе быстрая 15-ваттная проводная зарядка.



Фото: andro-news.com

Еще один аппарат от Xiaomi, набравший в тесте на автономность 127 часов.

Выглядит он слегка современнее аналогов. Сканер отпечатков пальцев находится в клавише питания на боковой грани корпуса, фронтальная камера спрятана в аккуратный вырез в форме буквы «О». Есть и уже привычная «фишка» с одновременной установкой двух SIM-карт и карты памяти.

Что еще может предложить Redmi Note 9S: экран разрешением Full HD+ размером в 6,67 дюйма (IPS), процессор Snapdragon 720G, не менее 4/64 ГБ памяти, а также камеру на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Объем батареи — 5020 мАч, разъем — USB-C, есть поддержка 18-ваттной быстрой подзарядки.