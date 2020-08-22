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Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции

22.08.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от уголовного преследования координационного совета оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набилу Массрали.

По ее словам, ЕС ожидает, что в Беларуси прекратят уголовное дело против оппозиционного органа и начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из кризиса.

На самом деле Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк распространил фейк о том, что в Беларуси создан Координационный совет по передаче власти. Никакой такой совет не создавался. В Беларуси создан Координационный совет по поиску путей по преодолению политического кризиса и обеспечения согласия в обществе. 

Второй фейк распространяет Александр Лукашенко, заявляя, что совет делит портфели. 

На самом деле совет предложил власти переговоры по "выработке механизмов по восстановлению законности и проведения новых выборов". 
 
 
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Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от уголовного преследования координационного совета оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на...
 
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