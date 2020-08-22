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Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции
Источник материала: Партизан
Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от уголовного преследования координационного совета оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набилу Массрали.
По ее словам, ЕС ожидает, что в Беларуси прекратят уголовное дело против оппозиционного органа и начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из кризиса.
На самом деле Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк распространил фейк о том, что в Беларуси создан Координационный совет по передаче власти. Никакой такой совет не создавался. В Беларуси создан Координационный совет по поиску путей по преодолению политического кризиса и обеспечения согласия в обществе.
Второй фейк распространяет Александр Лукашенко, заявляя, что совет делит портфели.
На самом деле совет предложил власти переговоры по "выработке механизмов по восстановлению законности и проведения новых выборов".
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Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от уголовного преследования координационного совета оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на...
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