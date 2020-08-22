Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции

По ее словам, ЕС ожидает, что в Беларуси прекратят уголовное дело против оппозиционного органа и начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из кризиса.





На самом деле Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк распространил фейк о том, что в Беларуси создан Координационный совет по передаче власти. Никакой такой совет не создавался. В Беларуси создан Координационный совет по поиску путей по преодолению политического кризиса и обеспечения согласия в обществе.





Второй фейк распространяет Александр Лукашенко, заявляя, что совет делит портфели.





На самом деле совет предложил власти переговоры по "выработке механизмов по восстановлению законности и проведения новых выборов".