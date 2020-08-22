Тихановская не будет участвовать в новых выборах

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае организации новых выборов в Беларуси.

"Я не планирую сама", - сказала Тихановская в интервью телеканалу "Белсат".

Она повторила свое мнение о том, что в решение кризиса в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства.

"Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов. Все должно решаться внутри страны", - сказала Тихановская.