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Тихановская не будет участвовать в новых выборах
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае организации новых выборов в Беларуси.
"Я не планирую сама", - сказала Тихановская в интервью телеканалу "Белсат".
Она повторила свое мнение о том, что в решение кризиса в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства.
"Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов. Все должно решаться внутри страны", - сказала Тихановская.
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Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае организации новых выборов в Беларуси.
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