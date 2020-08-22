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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
Вторую неделю подряд все пять иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, добавляют в весе.
Напомним, в поле зрения находятся три основные и еще две валюты стран-соседок Беларуси.
На минувшей рабочей неделе (17-21 августа) они показали следующие результаты:
Ранее эксперты предупреждали, как
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Вторую неделю подряд все пять иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, добавляют в весе.
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