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Что случилось с валютой

22.08.2020 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вторую неделю подряд все пять иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, добавляют в весе.

Что случилось с валютой
Фото pixabay.com

Напомним, в поле зрения находятся три основные и еще две валюты стран-соседок Беларуси.

На минувшей рабочей неделе (17-21 августа) они показали следующие результаты:

  • евро вырос на 0,0815 пункта (с 2,9004 до 2,9819 белорусского рубля);
  • доллар поднялся на 0,0652 пункта (с 2,4564 до 2,5216 белорусского рубля);
  • российский рубль укрепился на 0,042 пункта (с 3,3585 до 3,4005 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый стал сильнее на 0,1999 пункта (с 6,5875 до 6,7874 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна взметнулась на 0,2191 пункта (с 8,98 до 9,1991 белорусского рубля).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Вторую неделю подряд все пять иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, добавляют в весе.
 
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