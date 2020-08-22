В Австралии нашли два крупных золотых самородка

Источник материала: ОНТ

В Австралии золотоискателями были обнаружены два крупных золотых самородка, их общий вес составляет 3,5 килограмма. Об этом пишет Bendigo Advertiser.

Самородки нашли в штате Виктория, недалеко от Тарнагулла.

Как сообщается, примерная стоимость самородков оценивается примерно в 250 тысяч долларов. Если самородки захотят выкупить частные коллекционеры, их цена может быть больше.

Фото Bendigo Advertiser

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