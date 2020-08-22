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Брестский хирург о выстрелах в упор: «Думал, что умру вместе с ними. Даже немцы такого не делали»

22.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 августа милиция в Бресте много стреляла в людей. Но об этом город узнает чуть позже — когда заговорят раненые из больниц, когда десятки раз пересмотрим видео с протестов и услышим выстрелы.(Осторожно - фото пулевых ранений)

Брестский хирург о выстрелах в упор: «Думал, что умру вместе с ними. Даже немцы такого не делали»
"Черные" человечки в Бресте
Насколько оправданной была стрельба и почему встречались выстрелы едва ли не в упор, в МВД никак не комментировали. binkl.by поговорил с хирургом из Брестской городской больницы СМП, который дежурил в тот вечер. 

По его словам, в этот день в Бресте была война. Дежурство 10 августа 2020 года Алексей Васильевич Шпока, заведующий первой хирургией в больнице скорой медицинской помощи, запомнит на всю жизнь. В 10 вечера начали привозить пострадавших. Один за одним, без перерыва. Алексей зашёл в операционную в 10 вечера, вышел в 6: «Думал, что умру вместе с ними». 

Было ощущение, что началась война, напали фашисты 

— В ту ночь больница напоминала военно-полевой госпиталь, где приходилось применять принцип медицины катастроф — медицинскую сортировку, то есть необходимо было оказать медицинскую помощь наибольшему количеству пострадавших в максимально короткий срок. А это сильно отличается от того, с чем обычно сталкивается гражданская медицина. Больные сортировались на тех, кого незамедлительно нужно было оперировать, менее тяжёлых и тех, кто мог ждать. Сортировать раненых помогал главный доктор больницы, который приехал на помощь ночью. Кого-то привозила скорая помощь, кто-то добирался самостоятельно — пешком или на такси. За сутки в больницу за помощью обратилось около 100 человек, 29 из них были госпитализированы в нашу больницу. 12 человек поступило в первое хирургическое отделение, большинство из них — с огнестрельными ранениями. Всех опрашивать я не успевал, но понял, что везли в основном с МОПРа. С СИЗО и ИВС я ни одного пациента не принял. Людей было очень много, с разными травмами: огнестрелы, избитые, в травматическом шоке. Представьте, привозят синего человека практически без сознания. 



К нам привезли такого парня — пулевых ранений у него не было, но он был избит с головы до ног — просто весь синий. 

Дыры размером с кулак — из-за выстрелов в упор 

— У раненых извлекали 2 вида пуль — пластмассовые и резиновые. Характер повреждений и просто «вырванные» куски плоти размером с кулак говорят о том, что выстрелы были произведены в упор. В человека попали, он падает, и потом получает ещё один «контрольный» выстрел. 



Пуля, которую извлекли Я опытный хирург, видел за 17 лет многое в своей практике, проводил много часов подряд, стоя на ногах за операционным столом, но в тот момент тяжело было не от нагрузки. Тяжело было от осознания того, что эти ранения молодые ребята получили в мирное время в своей родной стране и родном городе. В ту ночь в нашей больнице были развернуты все операционные. Оперировали на всех этажах, под взрывы за окнами и гул сирен. 

Мы все в этом немного виноваты 

У всех госпитализированных была взята кровь на наличие алкоголя, но среди тех, кому помощь оказывал лично я, пьяных людей не было. Возраст пострадавших — от 17 до 52 лет. Врачи — аполитичный народ. Если тебе привезут омоновца, ты будешь его лечить. Но, когда звонят коллеги из Минска и рассказывают, как там лупят врачей, пакет на голову надевают — можно ли оставаться спокойным? Даже немцы такого не делали. Я видел много страшных вещей за эти 17 лет, но такого ещё не видел. В этом мы все немного виноваты, молчание 26-летнее. Хочется, чтобы это поскорее закончилось, забыть как страшный сон. Но этим ребятам, этим семьям никогда не забыть. Если уже и о таком молчать, то я не знаю. Пусть тогда уже голову отрежут, а ты всё равно ничего не говори. 

Пять тяжёлых диагнозов той ночи 

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА, 31 ГОД, ДВАЖДЫ СТРЕЛЯЛИ 

Сейчас находится в минском госпитале МВД. Когда привезли, кишки были наружу. Проникающее пулевое ранение с размозжением боковой стенки живота, отрывом большого сальника, повреждениями тонкой кишки. Сзади тоже выстрел — пуля с повреждением разгибателей большой мышцы спины — застряла между поперечными отростками. Нужно было скусывать отростки позвонков и доставать её. Последствия для человека ещё впереди, главная задача у нас была спасти жизнь. 

ДВА ПУЛЕВЫХ РАНЕНИЯ СЗАДИ 



Непроникающее пулевое ранение левой и правой половины грудной клетки, посттравматическая пневмония, ушиб лёгкого. Осторожно! Если вы нажмёте сюда, откроется фото с ранением Ранение нижней трети левой голени: выстрел в ногу, человек упал, к нему подошли и выстрелили ещё раз. Кусок плоти оторвало. Непроникающее пулевое ранение левой половины грудной клетки и ушиб левого лёгкого.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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10 августа милиция в Бресте много стреляла в людей. Но об этом город узнает чуть позже — когда заговорят раненые из больниц, когда десятки раз пересмотрим видео с...
 
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