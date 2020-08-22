Эльвира Герман: разрывается сердце от того, что я читаю и слышу от людей, задержанных и сидевших на Окрестино и в Жодино

"Белорусы — лучшие! Вы мирные, честные и справедливые! Я горда тем, что на протяжении уже семи лет имею возможность представлять белорусский народ на международной арене! Сейчас у меня разрывается сердце от того, что я читаю и слышу от людей, задержанных и сидевших на Окрестино и в Жодино. Мне страшно за людей.





Мне страшно за спортсменов, которые также попадались в руки силовиков. Белорусы, я с вами. Я требую остановить насилие и честно посчитать голоса каждого! Вместе — мы сила", — написала Герман.



