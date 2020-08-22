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Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошее зерно – это хороший хлеб. После того, как урожай собран и высушен, он превращается в благоухающую выпечку. Об этом рассказали в программе
Сейчас в выпечке хлеба – никаких случайностей. Технология выверена и отработана годами. Только на филиале Несвижского хлебозавода насчитывается более 15 видов изделий. Каждое – уникальное. Вся выпечка из натурального зерна с белорусских полей. За качество здесь ручаются. Кроме того, на заводе выпускают более 15 видов сладкой выпечки. Общий объём производства – свыше шести с половиной тысяч изделий ежесуточно. На производство одной партии нужно в среднем 24 часа. Ведь, чтобы получить хороший благоухающий хлеб, тесто замешивают сразу в несколько этапов.
Елена Скриба, ведущий инженер-технолог филиала «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром»:
Рецептура постоянно обновляется и совершенствуется, новые идеи только поддерживают. А за качеством сырья следят в специальной лаборатории.
Елена Скриба:
За сутки на заводе перерабатывают около 5 тонн муки. Для каждого вида хлеба предпочтителен свой сорт. И если саму муку на глаз сложно классифицировать, то тесто будет отличаться даже по цвету. Сейчас на заводе трудится более сотни человек.
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Новости Беларуси. Хорошее зерно – это хороший хлеб. После того, как урожай собран и высушен, он превращается в благоухающую выпечку. Об этом рассказали в программе...
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