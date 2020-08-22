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Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?

22.08.2020 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хорошее зерно – это хороший хлеб. После того, как урожай собран и высушен, он превращается в благоухающую выпечку. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Сейчас в выпечке хлеба – никаких случайностей. Технология выверена и отработана годами. Только на филиале Несвижского хлебозавода насчитывается более 15 видов изделий. Каждое – уникальное. Вся выпечка из натурального зерна с белорусских полей. За качество здесь ручаются. Кроме того, на заводе выпускают более 15 видов сладкой выпечки. Общий объём производства – свыше шести с половиной тысяч изделий ежесуточно. На производство одной партии нужно в среднем 24 часа. Ведь, чтобы получить хороший благоухающий хлеб, тесто замешивают сразу в несколько этапов.

Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?

Елена Скриба, ведущий инженер-технолог филиала «Несвижский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром»:
Несвижская земля всегда славилась хорошими урожаями. Зерно выращенное получается хорошего качества. Соответственно, мука имеет качество, которое соответствует ГОСТу. Из неё мы выпекаем хлебушек, в который вкладывают душу все наши труженики. На предприятии хлеб вырабатывается по четырёхстадийной технологии – это заварка, осахаривание, брожение и тесто. Заварка – это заваривается мука, солод. При температуре 96 градусов она потом засахаривается часов 12. Потом туда добавляется густая закваска и стоит в брожении 3 часа. Потом замешивается тесто и тоже стоит в брожении около часа – и тогда формуется. Соответственно, после растойки выпекается хлебушек, садится в печку и выпекается.

Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?

Рецептура постоянно обновляется и совершенствуется, новые идеи только поддерживают. А за качеством сырья следят в специальной лаборатории.

Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?

Елена Скриба:
Из каждой партии муки, которая поступает на наше предприятие, берутся пробы и делаются анализы, чтобы мука соответствовала качеству.

Тесто будет отличаться даже по цвету. Как проверяют муку на Несвижском хлебозаводе?

За сутки на заводе перерабатывают около 5 тонн муки. Для каждого вида хлеба предпочтителен свой сорт. И если саму муку на глаз сложно классифицировать, то тесто будет отличаться даже по цвету. Сейчас на заводе трудится более сотни человек.

Этот сорт пригодный для драников и бабки. Как выбрать вкусный картофель – читайте здесь.

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