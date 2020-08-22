Синоптики рассказали, будет ли тепло на выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси на выходных, сообщается на сайте Гидромета.

В субботу будет без дождей, ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Температура днем составит +20..+26°С. По юго-западу Брестской области прогнозируют до +30°С - по этой причине объявлен желтый уровень опасности.

В воскресенье днем почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью на улице будет +8..+15°С, по западу +16..+18°С; днем +20..+27°С, в юго-восточных районах до +29°С.

Синоптики также рассказали о погоде в понедельник.

"Ночью сохранится влияние фронтального раздела, смещающегося в восточном направлении. Днем погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Ночью и утром на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Может быть слабый туман. Температура воздуха ночью составит +10..+17°С. Днем по-прежнему будет тепло – до +26°С.

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