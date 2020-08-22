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Заседание по иранской ядерной сделке состоится 1 сентября в Вене

22.08.2020 10:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заседание по иранской ядерной сделке состоится 1 сентября в Вене

Новое заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану состоится в столице Австрии 1 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитической службы ЕС.

Недавно США снова обвинило Иран в том, что его руководство нарушило ядерную сделку. США сообщили о своем намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД.

Госсекретарь США Майкл Помпео 20 августа запустил начало данной процедуры. Условия СВПД предусматривают, что любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может вернуть санкции в отношении Ирана, если страна нарушит условия сделки.

Однако уже сейчас для США пришел ответ от участников СВПД – американские власти юридически не имеют права выдвигать такие требования, так как два года назад США покинули этот договор и утратили свои полномочия по нему.



Фото: Reuters

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Новое заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану состоится в столице Австрии 1 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на...
 
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