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Караев — Кондрусевичу: команд на жестокое обращение с задержанными не давал

22.08.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как выясняется, министр внутренних дел Караев переживает, ему тяжело и приказов на зверства он не давал. Кто же отдал приказ и кому тогда подчиняются его люди?

Состоялась встреча главы Католического Костела в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича (по его просьбе) с министром внутренних дел Юрием Караевым. 

В нём Караев оправдывает своё ведомство, рассказывает, что "акции носили не мирный характер, что были подготовлены боевики". Он упомянул о пострадавших милиционерах. Министр возмущен, что СМИ "освещают только одну сторону".

Кондрусевич хотел получить комментарий Караева по поводу избиения задержанных протестующих. "Каких-то команд на жестокое обращение что на улицах, что в местах конвоирования, что тем более в местах содержания, я не давал ни одному человеку!", — заявил министр внутренних дел. Но признаёт, что при столкновениях "и те, и другие звереют". И он "глубоко сожалеет" о произошедшем. Даже считает, что "возможно, кто-то зря использовал спецсредства".

Юрий Караев сообщил, что будет создана межведомственная комиссия для расследования сообщений о местах содержания протестующих. И эта новость в будущем времени выглядит странно. Потому что она уже давно должна была быть создана и давно должны были быть возбуждены уголовные дела.
 
Теги: Новости
 
 
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Как выясняется, министр внутренних дел Караев переживает, ему тяжело и приказов на зверства он не давал. Кто же отдал приказ и кому тогда подчиняются его люди?
 
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