Караев — Кондрусевичу: команд на жестокое обращение с задержанными не давал

Состоялась встреча главы Католического Костела в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича (по его просьбе) с министром внутренних дел Юрием Караевым.





В нём Караев оправдывает своё ведомство, рассказывает, что "акции носили не мирный характер, что были подготовлены боевики". Он упомянул о пострадавших милиционерах. Министр возмущен, что СМИ "освещают только одну сторону".





Кондрусевич хотел получить комментарий Караева по поводу избиения задержанных протестующих. "Каких-то команд на жестокое обращение что на улицах, что в местах конвоирования, что тем более в местах содержания, я не давал ни одному человеку!", — заявил министр внутренних дел. Но признаёт, что при столкновениях "и те, и другие звереют". И он "глубоко сожалеет" о произошедшем. Даже считает, что "возможно, кто-то зря использовал спецсредства".



