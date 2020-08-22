Навального перевезли в Берлин — его будут лечить специалисты клиники Charite

Самолет с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным на борту прибыл в Германию.

Самолет Bombardier Challenger 604 одной из немецких чартерных авиакомпаний вылетел из Омска и благополучно приземлился в берлинском аэропорту Тегель. Вместе с Навальным в Германию прибыла его супруга Юлия (он будет проходить лечение в клинике Charite), пишет DW .

Решение о транспортировке Навального было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение.