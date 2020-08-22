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У «Беларусбанка» новый глава наблюдательного совета

22.08.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В «Беларусбанке» прошло внеочередное общее собрание акционеров, в ходе которого принято решение об избрании наблюдательного совета, сообщает пресс-служба банка.

Председателем набсовета избран заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой, его заместителями — заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич и заместитель министра финансов Владислав Татаринович.

В соответствии с действующей системой корпоративного управления сформированы составы пяти комитетов при наблюдательном совете, возглавляемых независимыми директорами и членами совета, при этом продлены полномочия председателей Аудиторского комитета Виктора Доронкевича, Комитета по рискам Михаила Ольшанского, Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям Дмитрия Панкова, Комитета по стратегии Романа Осипова, Комитета по цифровой трансформации Владимира Басько.

Наблюдательным советом заслушана информация об итогах работы банка и реализации Стратегии развития, о мерах по развитию цифрового банкинга и IT-систем банка за январь-июнь 2020 года, а также о ходе работ по разработке Стратегии развития банка на 2021-2023 годы.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде превышает 98%.

 
 
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В «Беларусбанке» прошло внеочередное общее собрание акционеров, в ходе которого принято решение об избрании наблюдательного совета, сообщает пресс-служба банка.
 
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