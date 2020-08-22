Это случилось. Одиозная газета «Вечерний Могилев» вдруг напечатала правду о протестах

Номер от 19 августа вышел с передовицей «Протесты в Беларуси» под рубрикой «Это случилось».





В первом абзаце статьи говорится:





- Вот уже несколько дней на улицах, площадях больших и малых городов кипят послевыборные страсти. Многие избиратели не согласны с результатами голосования, объявленными Центризбиркомом Беларуси, и для этого у них есть веские основания: интернет буквально пестрел цифрами и фактами манипуляций комиссий на местах, фальсифицирующих выборы, которые должны были быть честными, прозрачными. Однако результаты шокировали.













The Village Беларусь рассказывал: «Вечерний Могилев» — газета, которая часто печатает не только гомофобные, но и откровенно абсурдные заявления. Это издание трижды становилось дипломантом в номинациях «Золотой Литеры», награждено дипломами республиканских конкурсов на лучшее освещение темы материнства, а также публикаций на чернобыльскую проблематику, имеет дипломы лауреатов конкурсов для СМИ Генпрокуратуры РБ, Министерства внутренних дел РБ, руководителей областного управления МЧС.





The Village Беларусь уже не раз цитировал, какие перлы выдавало издание из города на Днепре. Например, что футбол придумал дьявол, что трагедия на Немиге произошла из-за геев, что закон против домашнего насилия — это глобальный Содом, что ВИЧ-инфекции не существует и так далее. Недавно редакция даже просила у подписчиков скинуться на штрафы за экстремизм.





Главный редактор издания — Надежда Левченко — последовательно отстаивает позицию газеты. В интервью The Village Беларусь она говорила про «уродов, которые придерживаются педерастической позиции» и про содомитов.





А «Вечерний Могилев», мол, и впредь будет придерживаться общепринятых норм нравственности с целью обеспечения демографической безопасности Республики Беларусь, института семьи и брака, выступать против пропаганды половой распущенности, недопустимости насаждения в беларуском обществе нетрадиционной сексуальной ориентации, аморальных, антихристианских явлений, подрывающих нравственные устои нашего общества и идеологии государства.













Судя по контактной информации на сайте, Надежда Левченко до сих пор является главредом издания.











