ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легковушка и мотоцикл столкнулись на перекрестке Дзержинского и Есенина в Минске

22.08.2020 12:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера вечером около 20:30 на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Есенина произошло столкновение легкового автомобиля Renault и автомобиля марки Yamaha. По предварительной информации от ОГАИ Московского РУВД, в ДТП виноват первый.

За рулем автомобиля находился 23-летний парень, который ехал со стороны МКАД, а на перекрестке решил осуществить разворот обратно к кольцевой. Он не пропустил попутно двигавшийся мотоцикл марки Yamaha и совершил столкновение с ним.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в медучреждение. По данному происшествию проводится проверка, выясняются обстоятельства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером около 20:30 на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Есенина произошло столкновение легкового автомобиля Renault и автомобиля марки Yamaha. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный художник Владимир Цеслер покинул Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика