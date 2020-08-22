Легковушка и мотоцикл столкнулись на перекрестке Дзержинского и Есенина в Минске

Источник материала: Onliner

Вчера вечером около 20:30 на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Есенина произошло столкновение легкового автомобиля Renault и автомобиля марки Yamaha. По предварительной информации от ОГАИ Московского РУВД, в ДТП виноват первый.

За рулем автомобиля находился 23-летний парень, который ехал со стороны МКАД, а на перекрестке решил осуществить разворот обратно к кольцевой. Он не пропустил попутно двигавшийся мотоцикл марки Yamaha и совершил столкновение с ним.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в медучреждение. По данному происшествию проводится проверка, выясняются обстоятельства.