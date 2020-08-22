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СК продолжает разбираться в обстоятельствах массовых беспорядков

22.08.2020 12:05 — Разное |  
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СК продолжает разбираться в обстоятельствах массовых беспорядков

Следователи продолжают выяснять обстоятельства противоправных действий во время массовых беспорядков в Минске. Об это сообщает БелТА со ссылкой на СК. 

По данным следствия, 12 августа около часа ночи сотрудники милиции обратили внимание на Audi. Его водитель и пассажир вызвали подозрение у правоохранителей в причастности к участию в массовых беспорядках, произошедших в районе перекрестка улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского в Минске. Сотрудники милиции попытались остановить автомобиль, однако водитель не остановился и начал скрываться. В результате преследования автомобиль был остановлен, водителем и пассажиром оказались 20-летний парень и его 45-летняя мать.


Фото СК

При осмотре авто обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки. В своих показаниях парень признался, что эти вещества принадлежат ему. Молодой человек пояснил, что на одном из Telegram-каналов он увидел публикацию с рецептом коктейля Молотова, которая сопровождалась агрессивными призывами противостоять сотрудникам милиции на массовых беспорядках. По непонятным для себя причинам он поддался на провокацию и решил подготовить комплектующие для коктейля Молотова, чтобы передать протестующим. Однако после передумал это делать и отправился с мамой домой, а выкинуть предметы в городе побоялся. 

Во время допросов парень пояснил, что поддался эмоциональным призывам в Telegram-каналах, но теперь осознал, что информация на различных интернет-ресурсах подается агрессивно и однобоко, что и побуждает выйти на улицу и применять насилие к правоохранителям. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295-3 УК. В отношении молодого человека применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

ФОТО: БелТА

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Теги: Минск
 
 
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Следователи продолжают выяснять обстоятельства противоправных действий во время массовых беспорядков в Минске. Об это сообщает БелТА со ссылкой на СК.  По данным...
 
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