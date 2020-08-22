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Лукашенко поручил военным защитить западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно

22.08.2020 12:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - потребовал Лукашенко.

Накануне, на заседании Совета безопасности он поручил Минобороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься… То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске"

 
Теги: Гродно
 
 
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Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину...
 
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