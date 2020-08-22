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Лукашенко: В Беларуси идет плановая цветная революция

22.08.2020 12:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию, подключили внешний фактор", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что оппоненты «хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе».

«…идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе. Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - продолжает раскручивать и нагнетать свой сценарий белорусский правитель.

«Эти действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают".

 
 
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"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность...
 
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