Как работают волонтеры во время массовых протестов и государственного террора

поговорил об их работе с двумя волонтерами – Юлией и Максимом (имена изменены по просьбе собеседников). Сотни людей присоединились к волонтерскому движению. Belsat.euоб их работе с двумя волонтерами – Юлией и Максимом (имена изменены по просьбе собеседников).





У Юлии гуманитарное образование, Максим – юрист.





«Я ранее участвовала в акциях протеста, но после площади 2010 года я туда не хожу», – рассказывает Юлия. – Потом я волонтерила в социальной сфере, но это никогда не было смыслом моей жизни. Просто порыв души. И вот, 11 августа мне позвонила подруга и сказала, что она организовала в своем офисе (он был рядом с одной из основных боевых точек в те дни) дежурство с медикаментами, чтобы помогать пострадавшим. А я знаю, как оказать первую медицинскую помощь. Вот тогда и начались дежурства».









На станции метро Пушкинская. Минск, Беларусь. 10 августа 2020 г. Фото: ТК / Belsat.eu / Vot-tak.tv





Группа волонтеров, в которую попала Юлия, прятала протестующих, которые убегали от силовиков, оказывала им первую помощь и даже находила врачей, которые были готовы спасти пострадавших на анонимных условиях, – без официального направления в больницу. Врачи также помогали волонтерам с медикаментами. «Мы были в шоке, сколько медики всего привозили. Но они говорили: лучше, чтобы не понадобилось, но пусть будет под рукой», – вспоминает Юлия.





Максим в первые дни просто ходил на акции протеста, а позже стал помогать протестующим как волонтер. Так он и познакомился с Юлией. Всего в их волонтерской группе около 10 человек. Сотни людей участвуют в волонтерском движении Минска. «Мы помогаем людям выстоять», – говорит Юлия.





Никакого общего штаба волонтерского движения сейчас не существует – речь идет об отдельных группах, которые время от времени координируют усилия. Кроме того, в сегодняшних условиях волонтеры не рискуют становиться публичными персонам и афишировать свою деятельность в СМИ и в интернете. Что делать, если вы хотите присоединиться к движению? Максиму и Юлия рекомендуется искать выходы на волонтеров через личные контакты. «Де-факто мы сейчас работаем в режиме Штирлица», – поясняют они.





За штабом группы Юлии и Максима с понедельника следят спецслужбы. Однако ни один из волонтеров пока не испытывал личного давления. «Но мы думаем, что скоро к нам могут прийти. Мы к этому готовы», – признается Максим.

«Теперь Окрестина лучше не трогать»

К моменту прекращения боев на улицах Минска в штабе уже накопилось много воды и медикаментов. Группа Юлии и Максима искала, куда направить эти ресурсы. Тогда они связались с волонтерами, которые работали в лагере возле изолятора на Окрестина. В результате Максим присоединился к работе в лагере. «Я видел, как ребята устают, и просто приехал на замену. Мужчина сказал мне: я немного посплю, а ты здесь подежурь, пожалуйста», – говорит он.









На ИВС и СИЗО на Окрестина выдают задержанным вещи. Минск, Беларусь. 15 августа 2020. Фото: Ира Ареховская / Vot-tak.tv / Belsat.eu





Юлия объясняет, что работа волонтеров под Окрестина очень важна: нужно, чтобы люди, которые выходят из изолятора, понимали. что они не одни, и сразу получали помощь.





«Представьте, выходят избитые люди, а им сразу на плечи вешают одеяло, дают горячую пищу… Помню, мы как-то приехали, принесли домашний суп, блинчики. Ребята сначала сидят в таком ступоре, говорят – нет, спасибо, нам бы просто сигарету и кофе. Им просто необходимо впихнуть еду в такой стрессовой ситуации. А потом одна ложка супа, вторая, третья, желудок запускается… «Есть еще?» – спрашивают. Это интересная психологическая вещь, люди начинают возвращаться к нормальным человеческим реакциям», – говорит Максим.





Большой волонтерский лагерь под стенами Окрестина силовики заставили свернуть 19 августа, после того, как протестующие попытались пройти к стенам изолятора. Теперь там фактически осталась одна палатка. Волонтеры считают, что новая попытка протестующих организовать митинг под Окрестина полностью лишит их возможности работать и спровоцирует новую волну насилия в отношении задержанных.





«Мы понимаем посыл и мотивацию людей – поддержать арестованных. Но в то же время протестующие должны понимать, что Окрестина – это учреждение с особым режимом, и они имеют право защищаться и стрелять на поражение согласно инструкции в таких ситуациях. Теперь Окрестина лучше не трогать. Надо понимать, что люди, которые остаются теперь на Окрестина, фактически заложники. Каждая провинность извне может отразиться на них, и мы не сможем ее контролировать. Кроме того, в случае очередного приезда протестующих волонтерам там вообще не дадут работать. Люди, которые уйдут с Окрестина, просто останутся без помощи», – предупреждают собеседники belsat.eu.

«В режиме боевого ожидания»

Волонтеры говорят, что на фоне беспрецедентной консолидации белорусского общества были отдельные случаи недобросовестного отношения к помощи и открытого хайпа на этой теме. По их словам, нужно очень внимательно относиться к объявлениям о помощи в социальных сетях, особенно когда речь идет о средствах для больниц. По словам Юлии, каждый, кто хочет помочь в сложившейся ситуации, должен следовать одному принципу: не навреди.





В течение последней недели, когда протесты в Минске не разгоняли, волонтеры обеспечивали демонстрантов водой и едой, а также убирали мусор после митингов.





Максим объясняет, что острой необходимости в медикаментах уже нет – у волонтеров накопились серьезные резервы. «Мы, наверное, можем обеспечить этим целую больницу», – говорит он. Однако людям нужно быть готовыми к тому, что в любой момент произойдет новая вспышка насилия, и эти запасы исчезнут.





«Фактически мы находимся в режиме боевой готовности. Мы каждый день засыпаем с мыслью, что завтра что-то будет, и мы должны быть к этому готовы», – подчеркивает Максим.





Максим уверен, что протесты останавливать ни в коем случае нельзя.





«Люди вышли на улицу, потому что у них украли голоса. Но если мы остановимся сейчас – завтра у нас отберут жизнь. Только представьте, что будет в стране, если власти захотят отомстить. Поэтому люди должны продолжать выходить на мирные протесты. А мы обязательно обеспечим их водой, едой и лекарствами», – говорит он.







