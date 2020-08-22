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Посещение лесов запрещено в 26 районах Беларуси

22.08.2020 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 26 районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные министерства лесного хозяйства республики.

© CC BY 2.0 / Randen Pederson / Indian Paint Brush
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По информации Минлесхоза, посещать лес временно запрещено на большей части территории Гомельской области. Ограничения не коснутся только шести районов области: Житковичского, Калинсковичского, Кормянского, Мозырского, Октябрьского и Чечерского.

В Витебской области запрещено посещать лес только в Верхнедвинском и Россонском районах.

Временный запрет на посещение лесов действует в Вороновском, Гродненском, Дятловском и Лидском районах Гродненской области, ограничения также введены в Новогрудском, Ошмянском и Сморгонском районах.

В Минской области посещать леса запрещено в Вилейском и Мядельском районах.

Запреты и ограничения полностью сняты на леса в Брестской и Могилевской областях.

Напомним, что за актуальной информация о запретах можно сделать на специальной интерактивной карте, размещенной на сайте ведомства.

Нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Ограничения полностью сняты в двух областях республики - Брестской и Могилевской, актуальную информацию по регионам можно найти на специальной интерактивной...
 
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