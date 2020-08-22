Посещение лесов запрещено в 26 районах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 26 районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные министерства лесного хозяйства республики.

По информации Минлесхоза, посещать лес временно запрещено на большей части территории Гомельской области. Ограничения не коснутся только шести районов области: Житковичского, Калинсковичского, Кормянского, Мозырского, Октябрьского и Чечерского.

В Витебской области запрещено посещать лес только в Верхнедвинском и Россонском районах.

Временный запрет на посещение лесов действует в Вороновском, Гродненском, Дятловском и Лидском районах Гродненской области, ограничения также введены в Новогрудском, Ошмянском и Сморгонском районах.

В Минской области посещать леса запрещено в Вилейском и Мядельском районах.

Запреты и ограничения полностью сняты на леса в Брестской и Могилевской областях.

Напомним, что за актуальной информация о запретах можно сделать на специальной интерактивной карте , размещенной на сайте ведомства.

Нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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