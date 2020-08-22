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Брат Вадима Девятовского в пятницу совершил попытку суицида. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Источник материала: Tut.by
На сайте Tribuna.com
Tribuna.com со ссылкой на собственную информацию пишет, что мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас состояние Олега Девятовского оценивается медиками как удовлетворительное.
Ранее издание со ссылкой на свои источники
До этого в Facebook Вадима Девятовского
Позже в новостях на СТВ было озвучено, что Девятовский написал этот пост под давлением:
— История заявления Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк. По имеющейся в нашем распоряжении информации, председатель Белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице в фейсбуке Девятовский сделал под давлением, — сказала ведущая канала СТВ Ольга Шерстнева.
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Брат Вадима Девятовского в пятницу совершил попытку суицида. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Олег Девятовский госпитализирован.
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