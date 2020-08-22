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Брат Вадима Девятовского в пятницу совершил попытку суицида. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

22.08.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте Tribuna.com появилось сообщение о том, что старший брат главы БФЛА и бывшего депутата Парламента Вадима Девятовского 47-летний Олег Девятовский в пятницу совершил попытку суицида. Официального подтверждения этой информации нет.


Вадим Девятовский

Tribuna.com со ссылкой на собственную информацию пишет, что мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас состояние Олега Девятовского оценивается медиками как удовлетворительное.

Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Олег Девятовский госпитализирован.

До этого в Facebook Вадима Девятовского появилась запись «Лукашенко не мой президент», которая произвела просто взрывной эффект — ведь ранее глава БФЛА всегда поддерживал Лукашенко. «Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в фейсбуке — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали», — говорил Вадим Девятовский журналистам.

Позже в новостях на СТВ было озвучено, что Девятовский написал этот пост под давлением:

— История заявления Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк. По имеющейся в нашем распоряжении информации, председатель Белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице в фейсбуке Девятовский сделал под давлением, — сказала ведущая канала СТВ Ольга Шерстнева.

 
 
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Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Олег Девятовский госпитализирован.
 
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