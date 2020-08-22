Суббота в Беларуси: акция на Комаровке и митинг в Гродно

Источник материала: Onliner Сегодня в середине дня на площадке у Комаровского рынка в Минске начали собираться белоруски в белом. Девушки и женщины с цветами стали участницами мирной акции против насилия. Тем временем в Гродно начался митинг под общим лозунгом «Любимую не отдадим», а в Минске задержали координатора незаконных уличных акций.

Акция на Комаровке

Девушки на акции возле Комаровского рынка требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерть людей во время протестов в стране.

Как передает наш корреспондент, цепь солидарности выстроилась от Комаровского рынка до площади Якуба Коласа.









Митинг в Гродно

С митинга в Гродно прямую трансляцию ведет российская медиакомпания Russia Today. Он называется «Митинг в поддержку Лукашенко». Там рассказывают о вреде забостовок, бесплатном образовании, социальной сфере Беларуси. Слышны лозунги «За Беларусь», «Беларусь не отдадим!», «За Лукашенко».





На митинг пришел Александр Лукашенко, который сейчас с визитом находится в Гродно. Там он уже встретился с министром обороны и назначил нового губернатора. Им стал бывший министр здравоохранения Владимир Караник.

В ходе митинга Лукашенко посетовал, что ему приходится держать войска и спецназ на площадях, тогда как необходимо охранять границы страны от внешней угрозы.





МВД сообщает о координаторе протестов

Пресс-служба МВД сообщила, что в столице был выявлен один из координаторов незаконных уличных акций: «34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников».

О встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги рассказал 37-летний уроженец Минска. Он рассказывает, что ему заплатили 60 рублей за «сбор масс», а на площадь выходили «девки», больше похожие на наркоманов.

Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.