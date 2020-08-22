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У Гродненской области новый губернатор. Им стал Караник из Минздрава - который убегал от врачей
Источник материала: KYKY>
Шок-контент: в Гродненской области новый губернатор – тот самый Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом. Об этом
Караника на этот пост предложил Лукашенко – на удивление, ему никто не отказал: областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.
До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.
Напомним, Гродно стал первым городом, где власти перешли на сторону демонстрантов: они извинились перед задержанными и разрешили проводить митинги. Правда, запала хватило всего на день – потом все решения откатили назад.
Когда Караник убегал от врачей?
17 августа около ста медработников
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Шок-контент: в Гродненской области новый губернатор – тот самый Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом. Об этом сообщил «Пул...
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