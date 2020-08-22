У Гродненской области новый губернатор. Им стал Караник из Минздрава - который убегал от врачей

Источник материала: KYKY

Шок-контент: в Гродненской области новый губернатор – тот самый Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом. Об этом сообщил «Пул первого».

Караника на этот пост предложил Лукашенко – на удивление, ему никто не отказал: областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.

Напомним, Гродно стал первым городом, где власти перешли на сторону демонстрантов: они извинились перед задержанными и разрешили проводить митинги. Правда, запала хватило всего на день – потом все решения откатили назад.

Когда Караник убегал от врачей?

17 августа около ста медработников пришли к зданию Минздрава, чтобы озвучить свои требования лично министру Каранику. Вместо того, чтобы позвать врачей в кабинет, Караник зачем-то вышел к ним на улицу, где кроме медиков было еще много других демонстрантов. В итоге начался хаос: люди скандировали «Позор» и вместо того, чтобы отвечать на требования врачей в такой атмосфере, Караник просто убежал от них в свою машину.