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У Гродненской области новый губернатор. Им стал Караник из Минздрава - который убегал от врачей

22.08.2020 15:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Шок-контент: в Гродненской области новый губернатор – тот самый Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом. Об этом сообщил «Пул первого». 

Караника на этот пост предложил Лукашенко – на удивление, ему никто не отказал: областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения. 

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов. 

Напомним, Гродно стал первым городом, где власти перешли на сторону демонстрантов: они извинились перед задержанными и разрешили проводить митинги. Правда, запала хватило всего на день – потом все решения откатили назад. 

Когда Караник убегал от врачей? 

17 августа около ста медработников пришли к зданию Минздрава, чтобы озвучить свои требования лично министру Каранику. Вместо того, чтобы позвать врачей в кабинет, Караник зачем-то вышел к ним на улицу, где кроме медиков было еще много других демонстрантов. В итоге начался хаос: люди скандировали «Позор» и вместо того, чтобы отвечать на требования врачей в такой атмосфере, Караник просто убежал от них в свою машину. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Шок-контент: в Гродненской области новый губернатор – тот самый Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом. Об этом сообщил «Пул...
 
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