Активиста Павла Юхневича арестовали на 15 суток

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, 21 августа был приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале кампании.

«Суд Московского района Минска приговорил сегодня активиста к 15 суткам ареста. Павел Юхневич был арестован вчера после своего резкого выступления на площади Независимости», — говорится в сообщении.

В настоящий момент Юхневич находится в минском ЦИП на Окрестина, сообщили представители кампании.