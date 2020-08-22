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При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок
Источник материала: СТВ
Новости России. Растет число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 200 человек были эвакуированы, среди них около 40 – дети. В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть уничтожены полностью, еще шесть – частично.
Следственный комитет и прокуратура начали проверки. Возбуждено уголовное дело.
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Новости России. Растет число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным,...
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