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Лукашенко допустил, что милиция может ошибаться

22.08.2020 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко, вещая сегодня на митинге, предложил простить сотрудникам правоохранительных органов допущенные ошибки.

"Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", - сказал Лукашенко.

"Мне поступает информация, что здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам. Чтобы занять места государственных предприятий", - заявил белорусский правитель.

«Доходит до того, что если милиционер приезжает отремонтировать государственную машину, то даже в этом случае имеют место факты давления. Команда из Польши, у нас есть эти телефонные разговоры: давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны"…

Он также заявил о множестве фейков о действиях ОМОНа.

"Недавно показали гродненскую девочку, которую якобы избил ОМОН. И вся страна рыдала пять дней: «Какие негодяи омоновцы». А что оказалось на самом деле? Хорошо, спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: да господь с вами, никакой ОМОН не избивал, мы попали в ДТП. Спасибо ему огромное! Это мужественный человек! И эти фейки все время наводняют наш эфир".

 
 
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Лукашенко, вещая сегодня на митинге, предложил простить сотрудникам правоохранительных органов допущенные ошибки.
 
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