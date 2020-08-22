Лукашенко призвал простить тех, кто издевался над людьми

"Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", - добавил Лукашенко.





Люди, которые стреляли в безоружных людей, убивали и пытали - это именно те, кого Лукашенко просит простить. Но они сами -- ни один из них -- у покалеченных людей прощения не попросил, не покаялся. Более того, они возбудили несколько десятков дел из-за "пострадавших милиционеров", но ни одного дела за ту волну насилия, которая по вине силовиков захлестнула страну.





Белорусы вспомнили, что в мирных людей у нас стреляли в последний раз в 1944-м году. Но это были враги, фашисты. Но в 2020-м году выросли такие силовики, которые посмели калечить и убивать, пытать и издеваться.





Да и давайте вспомним, что в больницы к покалеченным людям Лукашенко не поехал, соболезнований семьям погибших не высказал. Зато вчера успокаивал ОМОНовцев, которые теперь взволновались из-за того, что от них отвернулись люди. И отвернулись это еще мягко сказано.





Простить? Не так все просто.