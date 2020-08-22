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Лукашенко призвал простить тех, кто издевался над людьми

22.08.2020 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно высказался о попытках травли представителей правоохранительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко призвал простить тех, кто издевался над людьми
"Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", - добавил Лукашенко. 

Люди, которые стреляли в безоружных людей, убивали и пытали - это именно те, кого Лукашенко просит простить. Но они сами -- ни один из них -- у покалеченных людей прощения не попросил, не покаялся. Более того, они возбудили несколько десятков дел из-за "пострадавших милиционеров", но ни одного дела за ту волну насилия, которая по вине силовиков захлестнула страну. 

Белорусы вспомнили, что в мирных людей у нас стреляли в последний раз в 1944-м году. Но это были враги, фашисты. Но в 2020-м году выросли такие силовики, которые посмели калечить и убивать, пытать и издеваться. 

Да и давайте вспомним, что в больницы к покалеченным людям Лукашенко не поехал, соболезнований семьям погибших не высказал. Зато вчера успокаивал ОМОНовцев, которые теперь взволновались из-за того, что от них отвернулись люди. И отвернулись это еще мягко сказано. 

Простить? Не так все просто.
 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно высказался о попытках травли представителей правоохранительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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