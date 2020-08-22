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Художник Владимир Цеслер уехал из Беларуси
Источник материала: Навiны
Известный белорусский художник Владимир Цеслер покинул Беларусь.
Как сообщил на своей странице в социальной сети блогер Евгений Липкович, «Володя Цеслер уехал из Беларуси. Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных».
Напомним, Цеслер был включен в состав Координационного совета для трансфера власти.
Художник запомнится белорусам своими яркими социально-политическими работами, последние из которых мы публикуем ниже.
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Известный белорусский художник Владимир Цеслер покинул Беларусь.
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