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Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником
Источник материала: СТВ
Сотрудники больницы обратили внимание на кота. Он около года ходил возле их здания, проверял приходящих людей и обыскивал близлежащие кусты. В медучреждении решили, что не стоит оставлять такой энтузиазм без награды.
Как
Хотя питомец стал официальным работником медучреждения, он продолжает заниматься своими обычными делами: есть, спать, наблюдать за людьми и их домашними питомцами.
Почему же Элвуда определили именно в охрану? Дело вовсе не в том, что пушистое создание с любопытством инспектирует сумки посетителей. Сотрудники больницы считают, что своим милым видом питомец сразу отбивает у людей желание сделать что-то плохое.
Когда у Элвуда появился бейдж на ошейнике, выяснилось, что кот вовсе не бездомный. Он живёт в доме напротив больницы вместе с хозяевами и братом-близнецом. Чтобы попасть на работу, питомцу достаточно перейти дорогу.
А в Великобритании кот Ларри занимает должность главного мышелова правительственной резиденции. Однако у него с этим явно есть трудности.
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Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником
Сотрудники больницы обратили внимание на кота. Он около года ходил возле их здания, проверял приходящих людей и обыскивал близлежащие кусты. В медучреждении...
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