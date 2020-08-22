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Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником

22.08.2020 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сотрудники больницы обратили внимание на кота. Он около года ходил возле их здания, проверял приходящих людей и обыскивал близлежащие кусты. В медучреждении решили, что не стоит оставлять такой энтузиазм без награды.

Как сообщает Bored Panda, в австралийском городе Мельбурн у больницы появился пушистый охранник по кличке Элвуд. Коту выдали самое настоящее удостоверение личности, такие же есть у других сотрудников.

Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником
Фото: facebook.com/chantel.trollip 

Хотя питомец стал официальным работником медучреждения, он продолжает заниматься своими обычными делами: есть, спать, наблюдать за людьми и их домашними питомцами.

Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником
Фото: facebook.com/chantel.trollip 

Почему же Элвуда определили именно в охрану? Дело вовсе не в том, что пушистое создание с любопытством инспектирует сумки посетителей. Сотрудники больницы считают, что своим милым видом питомец сразу отбивает у людей желание сделать что-то плохое.

Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником
Фото: facebook.com/chantel.trollip 

Когда у Элвуда появился бейдж на ошейнике, выяснилось, что кот вовсе не бездомный. Он живёт в доме напротив больницы вместе с хозяевами и братом-близнецом. Чтобы попасть на работу, питомцу достаточно перейти дорогу.

Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником
Фото: facebook.com/chantel.trollip 

Кстати, это далеко не первый случай, когда люди нанимают на работу котов. В Беларуси, например, два кота работают в Мирском замке (здесь подробнее).

Кот целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти. Ведь пушистое создание наняли охранником
Фото: facebook.com/chantel.trollip 

А в Великобритании кот Ларри занимает должность главного мышелова правительственной резиденции. Однако у него с этим явно есть трудности.

Ларри на два года снимали с поста, а потом он даже подрался со старшим мышеловом МИД – здесь подробнее.

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Сотрудники больницы обратили внимание на кота. Он около года ходил возле их здания, проверял приходящих людей и обыскивал близлежащие кусты. В медучреждении...
 
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