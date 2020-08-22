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Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 августа заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно.
Александр Лукашенко представил жителям региона их нового губернатора. Им стал их известный земляк – Владимир Караник. Уже экс-министр здравоохранения, который приложил немало усилий, чтобы Беларусь с достоинством и минимальными потерями справилась с пандемией COVID-19.
Напомним, тогда наша страна фактически единственная в мире пошла своим путем и справилась.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам.
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Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 августа заявил...
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