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Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

22.08.2020 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 августа заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно.  

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

Александр Лукашенко представил жителям региона их нового губернатора. Им стал их известный земляк – Владимир Караник. Уже экс-министр здравоохранения, который приложил немало усилий, чтобы Беларусь с достоинством и минимальными потерями справилась с пандемией COVID-19.  

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

Напомним, тогда наша страна фактически единственная в мире пошла своим путем и справилась.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Сегодня принято мною решение о направлении нового губернатора, вашего человека, с Гродненской области – министра здравоохранения. Я благодарю депутатов областного Совета, которые единогласно поддержали это решение.  

Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам.  

Как гродненцы отреагировали на новость о том, что губернатором области станет Владимир Караник, смотрите в видеоматериале.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 августа заявил...
 
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