Синоптики предупредили о сильных дождях в воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Сильные дожди пройдут в Беларуси в воскресенье, сообщил Белгидрометцентр. В стране объявлен желтый уровень опасности. Дожди преимущественно ожидаются днем, также синоптики предупредили и о грозах. При этом в воскресенье сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +21...+27°С, местами до +29°С. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

В понедельник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди пройдут ночью по крайнему западу, днем по северо-западной половине страны. Местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью обещают +7...+14°С, по западу +15...+18°С. Днем воздух прогреется до +21...+27°С, местами до +29°С.

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