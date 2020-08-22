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Синоптики предупредили о сильных дождях в воскресенье
22.08.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 авг – Sputnik. Сильные дожди пройдут в Беларуси в воскресенье, сообщил Белгидрометцентр. В стране объявлен желтый уровень опасности. Дожди преимущественно ожидаются днем, также синоптики предупредили и о грозах. При этом в воскресенье сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +21...+27°С, местами до +29°С. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.
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В понедельник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди пройдут ночью по крайнему западу, днем по северо-западной половине страны. Местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью обещают +7...+14°С, по западу +15...+18°С. Днем воздух прогреется до +21...+27°С, местами до +29°С.
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Осадки ожидаются почти по всей стране в дневное время, местами прогремят грозы, но теплая погода сохранится.
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