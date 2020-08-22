ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики предупредили о сильных дождях в воскресенье

22.08.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Сильные дожди пройдут в Беларуси в воскресенье, сообщил Белгидрометцентр. В стране объявлен желтый уровень опасности. Дожди преимущественно ожидаются днем, также синоптики предупредили и о грозах. При этом в воскресенье сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +21...+27°С, местами до +29°С. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. 

© CC0 / Pixabay/arlon2
Посещение лесов запрещено в 26 районах Беларуси

В понедельник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди пройдут ночью по крайнему западу, днем по северо-западной половине страны. Местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью обещают +7...+14°С, по западу +15...+18°С. Днем воздух прогреется до +21...+27°С, местами до +29°С.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осадки ожидаются почти по всей стране в дневное время, местами прогремят грозы, но теплая погода сохранится.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси проверяет сведения о пропавших без вести на протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика