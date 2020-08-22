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МВД Беларуси проверяет сведения о пропавших без вести на протестах

22.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство внутренних дел Беларуси призвало тщательно проверять информацию о пропавших без вести на протестах, передает «МИР 24».

Сотрудники криминальной милиции проверили личности уже около сотни человек, о которых некоторые СМИ и пользователи соцсетей сообщали как о пропавших без вести. По данным МВД, многие из этого списка уже находятся дома, а информация об их розыске оперативно не обновляется.

«За последние десять дней в органы внутренних дел поступили сотни обращений об установлении местонахождения граждан, с которыми родственники либо знакомые утратили связь. Сотрудниками в круглосуточном режиме проведен значительный комплекс розыскных проверочных мероприятий. В результате установлены практически все граждане. Их местонахождение. Осталось отработать не более 20 человек», –рассказал начальник отдела главного управления уголовного розыска криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Крюков.

Правоохранители Беларуси напоминают, если кто-то пропал, то в первую очередь об этом нужно заявить в МВД.



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В органы внутренних дел поступили сотни обращений об установлении местонахождения граждан, с которыми родственники либо знакомые утратили связь.
 
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