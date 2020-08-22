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В пятом форту в Брестской области началась реконструкция

22.08.2020 17:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В пятом форту в Брестской области началась реконструкция

Новые страницы оборонительной истории Бреста. В пятом форту – одном из защитных сооружений Брестской крепости – началась реконструкция.   

Построенный в 19-м веке из кирпича и прикрытый толщей земли форт был передовым укреплением. Всего на территории Бреста их было двадцать два – многие взорвали во время войн.  Первую реконструкцию форт пережил в начале прошлого века – его укрепили бетоном, и с тех пор «обходились без ремонта». Из-за попадания влаги кладка стала сильно разрушаться, сейчас специалисты намерены исторический объект законсервировать.

Форт всегда пользовался популярностью у любителей истории, только в прошлом году его посетили свыше 20 тысяч человек. Все, что находят возле форта – входит в категорию «историко-культурная» ценность. После реставрации (а все работы планируют закончить до конца года) сотрудники комплекса планируют создать здесь полноценный музей. 

 

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Теги: Брест
 
 
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Новые страницы оборонительной истории Бреста. В пятом форту – одном из защитных сооружений Брестской крепости – началась реконструкция.    Построенный в 19-м веке...
 
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