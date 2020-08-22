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Количество пострадавших милиционеров в Беларуси продолжает расти?
22.08.2020 17:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Протесты в Беларуси уже почти неделю как перешли в мирную фазу, однако количество пострадавших милиционеров, судя по заявлениям чиновников, неуклонно растет.
Как сообщало 14 августа МВД, «число пострадавших во время несанкционированных акций сотрудников милиции увеличилось до 121». С тех пор информации о столкновениях протестующих с милицией не поступало,
Как
Впрочем, еще 16 августа, глава МВД Юрий Караев, отвечая на вопросы корреспондента
То есть уже были очевидны различия в цифрах.
Но 19 августа было озвучено новое число пострадавших сотрудников МВД. Сделал это заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский в своей статье «Что нам стоит дом разрушить» на
«Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей», - сообщил Бельский.
Таким образом, даже в период отсутствия столкновений протестующих с милицией, количество пострадавших правоохранителей продолжает расти.
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Протесты в Беларуси уже почти неделю как перешли в мирную фазу, однако количество пострадавших милиционеров, судя по заявлениям чиновников, неуклонно растет.
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