Правительство Турции предоставило статус мечети ещё одному православному храму

Источник материала: ОНТ

Правительство Турции предоставило статус мечети ещё одному известному православному храму. Монастырь Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя теперь будут использовать для мусульманских молитв.

Как и собор Святой Софии, церковь внесена в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изменение её «православного статуса» в мире считают «нарушением международных обязательств» со стороны Турции. В самой стране, напротив, решение вызвало религиозный подъём.

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