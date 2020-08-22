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Правительство Турции предоставило статус мечети ещё одному православному храму

22.08.2020 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство Турции предоставило статус мечети ещё одному православному храму

Правительство Турции предоставило статус мечети ещё одному известному православному храму. Монастырь Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя теперь будут использовать для мусульманских молитв.  

Как и собор Святой Софии, церковь внесена в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изменение её «православного статуса» в мире считают «нарушением международных обязательств» со стороны Турции. В самой стране, напротив, решение вызвало религиозный подъём.

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Правительство Турции предоставило статус мечети ещё одному известному православному храму. Монастырь Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя...
 
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