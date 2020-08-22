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Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, сейчас нашу страну пытаются разделить, а это неминуемо приведет к гибели того независимого государства, которое все вместе строили почти три десятилетия. Потому самое время отбросить эмоции и с холодной головой оценить происходящее.
Александр Лукашенко потребовал от силовых структур не допустить попадания в нашу страну провокаторов, оружия. Президент настаивает: все вопросы внутри нашей страны мы можем решить без чьих-то указаний, стоит лишь отделить навязанные проблемы от реальных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в...
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