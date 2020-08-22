ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»

22.08.2020 18:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»

Очевидно, сейчас нашу страну пытаются разделить, а это неминуемо приведет к гибели того независимого государства, которое все вместе строили почти три десятилетия. Потому самое время отбросить эмоции и с холодной головой оценить происходящее.  

Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»

Александр Лукашенко потребовал от силовых структур не допустить попадания в нашу страну провокаторов, оружия. Президент настаивает: все вопросы внутри нашей страны мы можем решить без чьих-то указаний, стоит лишь отделить навязанные проблемы от реальных.  

Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Некоторые обнаглели до того, что если несчастный мент приехал на машине, отремонтировать государственную машину, команда с Польши (у нас есть все телефонные разговоры) – давить ментов. За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 (или 101, 102, 103) – мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им!  

Читайте также:

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лето – все? Прогноз погоды на 23 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика