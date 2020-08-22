|
К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сторонники оппозиции призывают врачей объявить забастовку. Должны ли медики вмешиваться в политику? К белорусским медикам обратились российские коллеги. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Куринный, хирург, кандидат медицинских наук:
Татьяна Новоземцева, кандидат медицинских наук, главный врач ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ»:
Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх
Новости Беларуси. Сторонники оппозиции призывают врачей объявить забастовку. Должны ли медики вмешиваться в политику? К белорусским медикам обратились...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)