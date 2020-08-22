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К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх

22.08.2020 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сторонники оппозиции призывают врачей объявить забастовку. Должны ли медики вмешиваться в политику? К белорусским медикам обратились российские коллеги. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх

К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх

К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх

Алексей Куринный, хирург, кандидат медицинских наук:  
Призвать к тому, чтобы отказаться от оказания любой медицинской помощи в качестве акции протеста – это совершенно неправильно, на мой взгляд как врача. Делать сегодня здоровье людей разменной монетой в каких-то политических играх, в чем бы они не заключались, какие бы благие цели не ставились, в итоге, на мой взгляд, неправильно.  

К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх

Татьяна Новоземцева, кандидат медицинских наук, главный врач ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ»:  
Очень сомневаюсь, что люди в белых халатах, которые находятся на посту и спасают жизни и здоровье людей, могут бросить свою работу и выйти на митинг. Мы все аполитичны. Мы все спасаем жизни людей.  

К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх

Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор:  
Не ведитесь, не поддавайтесь на ту очевидно деструктивную политику, которую ведет так называемая оппозиция в вашем обществе. Вы однажды поклялись служить здоровью нации. Так будьте же верны своей присяге, своей клятве.  

Люди в материале: Алексей Куринный, Татьяна Новоземцева, Геннадий Онищенко

 
 
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Новости Беларуси. Сторонники оппозиции призывают врачей объявить забастовку. Должны ли медики вмешиваться в политику? К белорусским медикам обратились...
 
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